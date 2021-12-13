Австрія несподівано виступила проти Німеччини у питанні Північного потоку-2

Глава МЗС вважає, що щоразу порушувати питання про ПП-2, коли виникає дискусія з Кремлем, помилково, оскільки газ у Росії купують обидві країни.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг попросив Раду міністрів Євросоюзу прискорити введення в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2". Дипломат упевнений, що проєкт повністю завершений і тому має бути запущений найближчим часом. Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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За словами Шалленберга, влада має відкинути всі сумніви, незважаючи на нещодавню напруженість у відносинах із Москвою в контексті російсько-українського конфлікту.

Глава МЗС наголосив, що вважає "помилковим" ставити питання про трубопровод щоразу, коли виникає дискусія з Росією, оскільки і Німеччина, й Австрія купує природний газ у Росії. До того ж, як вважає дипломат, у цьому питанні не варто забувати про вплив на економіку чергової хвилі пандемії, коли Європа намагається знайти доступний енергоносій за вигідними цінами, тоді як штучно створені коливання ціни на газ спустошують бюджет країни.

У цьому питанні австрійська сторона несподівано пішла проти своїх сусідів, оскільки нова міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок нещодавно заявила, що проєкт ПП-2 не може бути запущений через невідповідність європейським енергетичним стандартам.

"Трубопровід не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, а питання безпеки в будь-якому разі залишаються невирішеними", — заявила Бербок у програмі "Heute Journal" на каналі ZDF.

Нагадаємо, що в середині листопада мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) тимчасово призупинило процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", оскільки російський "Газпром" не зареєстрував у Німеччині дочірнє підприємство, як цього вимагає законодавство країни.