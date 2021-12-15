Ціна на газ у Європі перевищила 1 500 доларів за тисячу кубометрів: у чому причини

На тлі рекордно низьких запасів газу в європейських сховищах перспективи запуску російського трубопроводу залишаються невідомими, а вартість продовжує стрімко зростати.

Ціна на природний газ у Європі досягла позначки 1 505 доларів за 1 тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE станом на ранок середи, 15 грудня.

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Графік ціни свідчить про те, що сьогоднішні торги ф'ючерсів на нідерландському хабі TTF відкрилися з показника $1 505 за 1 тис. кубометрів (128,3 євро за МВт-годину).

[ + – ] Графік цін на газ на нідерландському хабі TTF

Вартість газу в Європі виявилася вищою за 1 500 доларів за 1 тис. кубометрів уперше з жовтня цього року.

Проблеми з "Північним потоком-2" та дефіцит газу в Європі

Міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 12 грудня заявила, що наразі російський трубопровід "Північний потік-2" не відповідає європейським нормам і тому не може бути сертифікований Федеральним мережевим агентством Німеччини і введений в експлуатацію.

"За нинішнього стану справ цей трубопровід не може бути схвалений, тому що він не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, а питання безпеки все одно залишаються відкритими", — сказала Бербок, не уточнивши, за якими саме параметрами проєкт не задовольняє норми ЄС.

Зазначимо, що Бербок є співголовою партії "Зелені" — ця політична сила протягом виборчої кампанії перед виборами до Бундестагу в серпні цього року критикувала "Північний потік-2" і наполягала на блокуванні його запуску. У коаліційній угоді, укладеній між "Зеленими", Соціал-демократичною партією Німеччини (CДПН) та Вільною демократичною партією, згадки про питання введення газопроводу в експлуатацію немає.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг не погодився з німецькою колегою і попросив Раду міністрів Євросоюзу прискорити введення в експлуатацію "Північного потоку-2", незважаючи на нещодавню напруженість у відносинах із Москвою у контексті загрози повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що німецький регулятор може сертифікувати газопровід не раніше 8 травня 2022 через бюрократичні процедури. Федеральне мережеве агентство дійшло висновку, що сертифікувати оператора об'єкта Nord Stream AG можливо тільки в тому випадку, якщо компанія зареєструє в Німеччині дочірнє підприємство відповідно до законодавства країни. Далі ця фірма стане власником та оператором частини трубопроводу, розташованої на території ФРН.

Варто зазначити, що Північний потік-2 був добудований ще у вересні цього року, а в Росії сподівалися запустити трубопровід в експлуатацію вже в жовтні.

Водночас "Газпром" не поспішає наповнювати європейські газові сховища паливом через українську газотранспортну систему, що вже функціонує. Як у листопаді повідомляв генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, "Газпром" на тлі дефіциту палива в Європі постачав туди законтрактовані 109 млн кубічних метрів газу на добу, хоча можливості ГТС дозволяють забезпечувати транзит на рівні 250 млн куб. м. А на початку минулого місяця постачання впало до 57 млн на добу.

[ + – ] Графік транзиту російського газу через українську ГТС

"Оператор ГТС України пропонував свої вільні потужності для виходу Європи з газової кризи. Для цього не потрібні обхідні газопроводи — достатньо нашої ГТС, яка безперебійно транспортувала газ до країн ЄС десятки років", — написав Макогон у своєму Facebook.

Станом на 12 грудня європейські газові сховища були заповнені на 62,41% — це рекордно низький за останні роки показник. Ще рік тому цей показник становив 81,42%, а в 2019 році — 90,93%.

[ + – ] Заповненість європейських сховищ

Так, повідомлення про ризик відмови сертифікувати "Північний потік-2" та низький обсяг газу в європейських сховищах спричиняє зростання цін на дефіцитне паливо.

План ЄС щодо відмови від російського газу

У жовтні цього року президент Росії Володимир Путін заявив, що стрімке зростання цін на газ викликане "необдуманими діями" влади Євросоюзу, до яких, за його словами, належить згортання довгострокових контрактів з РФ на постачання цього ресурсу.

Вже в грудні стало відомо про намір ЄС домогтися розірвання всіх довгострокових контрактів на імпорт ресурсу, зокрема з Росії. Зокрема, Єврокомісія має намір запобігти продовженню відповідних угод після 2049 року.

За даними журналістів Bloomberg, відповідний план буде опубліковано вже в середу, 15 грудня, а наступного дня його обговорять глави урядів країн ЄС під час саміту. Також ЄК запропонує перед початком кожного опалювального сезону аналізувати рівень заповненості газових сховищ і враховувати ризики, пов'язані з їх приналежністю до іноземних компаній. Крім цього, операторам ГТС буде запропоновано добровільно проводити спільні закупівлі газу, щоб у разі кризи резервні обсяги палива могли бути використані.