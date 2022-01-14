В Украине вскоре может подорожать электроэнергия для населения, — эксперты

Если цены не поднимут, утверждают эксперты, в Украине можно ожидать энергокризиса "со всеми вытекающими" в виде отключений электричества в населенных пунктах.

Пока населению Украины электроэнергия обходится в несколько раз дешевле, чем в среднем по Европе. Ее стоимость составляет 1,68 грн за кВт·ч (1,44 грн/кВт·год за первые потребленные 250 кВт·ч в месяц). Такой тариф будет действовать до конца апреля 2022 года. Промышленность тем временем платит рыночную цену — 2 грн за кВт/ч в период наименьшей нагрузки и 4,0 грн за кВт/ч в прайм-тайм с 7:00 до 23:00.

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В экспертной среде уже не первый год говорят о необходимости повышения стоимости электроэнергии для населения с одновременной выплатой субсидий уязвимым категориям граждан. Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора", считает экономически обоснованным тарифом для граждан в 2022 году 3 грн за кВт⋅час.

"Минимальный уровень цены для населения – от 2,5 до 4 грн за кВт⋅час, а с учетом роста затрат на распределение электроэнергии – от 3 до 5 грн за кВт⋅час, – продолжает Юрий Корольчук. – Если повышения и дальше не будет, мы просто оттянем ужасный конец". Имеется в виду усугубление проблем в энергетике, ухудшение финансового состояния операторов рынка, рост аварийности и, наконец, неизбежное повышение тарифов, как запоздалая реакция на кризис.

Зимой 2021-2022 годов качество услуг операторов рынка уже ухудшилось. Потребители из небольших населенных пунктов, в частности, в Киевской обл., жалуются на частые и продолжительные отключения электроэнергии. Зачастую сотни домов, в том числе многоэтажных, сутками лишены поставок электроэнергии.

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, причиной отсутствия электроснабжения стало проведение плановых или аварийных ремонтов операторами системы распределения, в частности, в Киевской области. Происходят аварии из-за роста нагрузки на изношенные сети. Подобное состояние сетей во многом объясняется действующей на протяжении многих лет тарифной политики.

В сложившейся ситуации в 2022 году возможно повышение тарифов на электроэнергию для населения, как минимум, до 2,5-3 кВт⋅час.

Детальнее о будущих тарифах на газ, электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду читайте в свежем выпуске журнала Фокус, а вскоре и на сайте.

Напомним, что по результатам соцопроса четверть населения страны сталкивались с отключением электричества после начала отопительного сезона. Некоторые даже говорили о возобновлении закупок электроэнергии из Беларуси.

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