Электричество с начала отопительного сезона отключали каждому четвертому украинцу, — опрос

Несмотря на то, что большинство граждан не сталкивались с подобной ситуацией, каждый третий считает необходимым шагом импорт электроэнергии из Беларуси. Хотя и считают такой шаг опасным.

Четверть украинцев сталкивались со случаями отключения электричества в их жилье с начала текущего отопительного сезона. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря этого года.

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Так, 26,1% респондентов сталкивались со случаями отключения электричества дома этой осенью и зимой. В то же время 73,2% опрошенных заявили, что не сталкивались с отключениями.

[ + – ] Результаты опроса по отключению электроэнергии с начала отопительного сезона

Респондентов также спросили об их отношении к покупке Украиной электроэнергии у Беларуси.

32,4% украинцев считают такой шаг необходимым во избежание отключений. С другой стороны, 33,5% респондентов считают это опасным, потому что Беларусь и РФ строят общее Союзное государство, а еще 9,8% называют это недопустимым, поскольку это поддержка режима самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко. Еще 24,3% участники опроса не смогли определиться со своим мнением.

[ + – ] Результаты опроса относительно отношения к покупке электроэнергии в Беларуси

В опросе приняли участие 1203 респондента из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Что говорят в Кабмине?

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль со ссылкой на информацию оператора "Укрэнерго", с начала отопительного сезона в стране не было принудительных отключений электроэнергии населению

"Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Это официальное сообщение "Укрэнерго", и только "Укрэнерго" может применять такие ограничения", – заявил он.

Глава правительства пояснил, что несколько часов отключения были вызваны неотложными ремонтными работами на линиях электропередач и о них заранее предупреждали. Также отключения могли быть связаны с аварийными ситуациями из-за сложных погодных условий.

Также премьер уверял, что веерные отключения света по стране коснулись бы целых районов и областей, а плановые работы к ним отношения не имеют.

Ранее Фокус рекомендовал, как пережить веерные отключения этой зимой.