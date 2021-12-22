Електрику від початку опалювального сезону відключали кожному четвертому українцю, - опитування

Незважаючи на те, що більшість громадян не стикалися з подібною ситуацією, кожен третій вважає необхідним кроком імпорт електроенергії з Білорусі. Хоча і вважають такий крок небезпечним.

Чверть українців зіштовхувалися з випадками відключення електрики у їхньому житлі з початку поточного опалювального сезону. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 13-16 грудня цього року.

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Так, 26,1% респондентів зіштовхувалися з випадками відключення електрики вдома цієї осені і зими. Водночас, 73,2% опитаних заявили, що не зіштовхувалися з відключеннями.

[ + – ] Результати опитування щодо відключення електроенергії з початку опалювального сезону

Респондентів також запитали про їхнє ставлення до купівлі Україною електроенергії у Білорусі.

32,4% українців вважають такий крок необхідним, щоб уникнути відключень. З іншого боку, 33,5% респондентів вважають це небезпечним, тому що Білорусь і РФ будуть спільну Союзну державу, а ще 9,8% називають це неприпустимим, оскільки це є підтримкою режиму самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка. Ще 24,3% учасники опитування не змогли визначитися зі своєю думкою.

[ + – ] Результати опитування щодо ставлення до купівлі електроенергії у Білорусі

В опитуванні взяли участь 1203 респонденти з у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Що кажуть в Кабміні?

За словами прем’єра Шмигаля, від початку опалювального сезону в країні не було примусових відключень електроенергію населенню.

Про це під час засідання Кабміну 15 грудня сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль з посиланням на інформацію оператора "Укренерго".

"Графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися. Це офіційне повідомлення "Укренерго", і лише "Укренерго" може застосовувати такі обмеження", – заявив він.

Глава уряду пояснив, що кількагодинні відключення були спричинені невідкладними ремонтними роботами на лініях електропередач і про них заздалегідь попереджали. Також відключення могли бути пов’язані з аварійними ситуаціями у зв’язку зі складними погодними умовами.

Також прем’єр запевняв, що віялові відключення світла по країні торкнулися б цілих районів і областей, а планові роботи до них відношення не мають.

Раніше Фокус рекомендував, як пережити віялові відключення цієї зими.