Апокаліпсис в окремій квартирі. Як пережити віялові відключення цієї зими

Не хочу нікого лякати, але інфантильна самозаспокоєність суспільства спантеличує. Пам'ятається, у військовому 2014 році люди готувалися: утеплювали будинки та квартири, закуповувалися товарами першої необхідності.

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Розкажу, що таке віялове відключення у 21 столітті. І ця ситуація більш ніж ймовірна.

Віялове відключення — це коли теоретично за оголошеним графіком, а в реалі — у найбільш невідповідний момент — і в цілих областях, містах і районах на 2-6 годин відключають електрику. Уся електрика.

Зрозуміло, що якщо в квартирах немає світла, то на якийсь час можна обійтися акумуляторними світильниками або свічками, зрештою. Але не працюють телевізори, аудіосистеми, ігрові приставки, мікрохвильові печі, холодильники. Продукти з морозильних камерах доводиться виносити на балкон, якщо на вулиці холодно. Або в авоськах із кватирок — був такий лайфхак у дев'яності.

Але це нісенітниця. Найстрашніше, що не працюють мобільний зв'язок та інтернет (мобільний, зокрема)! Тому що стільникові станції потребують електроживлення. І серверні також.

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Неможливо не тільки початитися у ФБ, інсті або Тік-току. Неможливо викликати таксі. Не можна придбати квиток на літак або залізничний. Якщо віялове відключення не торкається промислових підприємств, то метро, тролейбуси та трамваї їздитимуть, а якщо торкається, то й електротранспорт зупиниться.

Неможливо викликати швидку, хоч нині не факт, що вона і без віялового відключення приїде вчасно. Неможливо, якщо що, попросити допомоги у родичів чи друзів, бо більшість у нас стаціонарних телефонів давно відключені. Неможливо провести якусь оплату через мобільний телефон або комп'ютер.

Багато хто з нас, коли холодно у квартирах, користуються електроопалювачами або кондиціонерами, включеними на обігрів. Ось це під час віялових відключень теж не вийде.

Може скластися враження, що забезпечених людей, які живуть у будинках з автономним електроживленням та опаленням, омине це лихо. Ну, хіба що тих, хто повністю перейшов на зелену енергетику, але таких в Україні практично немає. Інші опиняться в спільному дірявому човні, що черпає воду бортами. Бо, нагадаю: віялові відключення і загрожують нам усім тому, що не вистачає енергоносіїв.

І їх не вистачатиме як бідним, які живуть за рахунок централізованого електропостачання, так і багатим, бо газ, він у трубі чи є, чи немає. Для всіх. Якщо хтось раптом щойно вигадав вихід, то інформую: систему постачання багатеньких зрідженим газом миттєво не налагодити. Або лівим вугіллям із копанок.

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Зрозуміло, що віялові відключення — це ймовірний вимушений захід, який допомагає потягнути час та уникнути повного краху в умовах дефіциту енергії. Зрозуміло, що українці, які звикли виживати в нелюдських умовах, пристосуються і до віялових відключень. Пристосувалися ж у 1995-1997 роках, хоча тоді інтегрованість у віртуальний простір була незрівнянно меншою.

Але варто відключенням по країні тривати кілька тижнів, як прозріють навіть найстійкіші адепти Володимира Зеленського, які зараз уперто твердять: "Він молодець, старається, але йому заважають".

І тоді й подивимося на рейтинги. Хоча краще б такого катарсису вдалося уникнути.

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