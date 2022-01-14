В Україні незабаром може здорожчати електроенергія для населення, — опитування Фокуса

Якщо ціни не піднімуть, стверджують експерти, в Україні очікується енергокриза "з усіма витікаючими" у вигляді відключень електрики в населених пунктах.

Поки що населенню України електроенергія коштує в кілька разів дешевше, ніж здебільшого по Європі. Її вартість становить 1,68 грн за кВт·год (1,44 грн/кВт·рік за перші спожиті 250 кВт·год на місяць). Такий тариф діятиме до кінця квітня 2022 року. Промисловість тим часом платить ринкову ціну — 2 грн за кВт/год у період найменшого навантаження та 4,0 грн за кВт/год у прайм-тайм із 07:00 до 23:00.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

В експертному середовищі вже не перший рік говорять про необхідність підвищення вартості електроенергії для населення з одночасною виплатою субсидій уразливим категоріям громадян. Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм цивільної мережі "Опора", вважає економічно обґрунтованим тарифом для громадян у 2022 році 3 грн за кВт⋅годину.

"Мінімальний рівень ціни для населення — від 2,5 до 4 грн за кВт·год, а з урахуванням зростання витрат на розподіл електроенергії — від 3 до 5 грн за кВт·год, — продовжує Юрій Корольчук. — Якщо підвищення і надалі не буде, ми просто відтягнемо жахливий кінець". Мається на увазі збільшення проблем в енергетиці, погіршення фінансового стану операторів ринку, зростання аварійності й, нарешті, неминуче підвищення тарифів, як реакція на кризу.

Узимку 2021-2022 років якість послуг операторів ринку вже погіршилась. Споживачі з невеликих населених пунктів, зокрема в Київській області, скаржаться на часті та тривалі відключення електроенергії. Найчастіше сотні будинків, зокрема багатоповерхових, цілодобово позбавлені постачання електроенергії.

За словами голови Міненерго Германа Галущенка, причиною відсутності електропостачання стало проведення планових чи аварійних ремонтів операторами системи розподілу, зокрема в Київській області. Стаються аварії через зростання навантаження на зношені мережі. Подібний стан мереж багато в чому пояснюється тарифної політики, що діє протягом багатьох років.

У ситуації, що склалася, у 2022 році можливе підвищення тарифів на електроенергію для населення, як мінімум, до 2,5-3 кВт·год.

Докладніше про це читайте в новому випуску журналу Фокус, а незабаром і на нашому сайті.

Нагадаємо, що за результатами соцопитування, четверть населення країни стикалися з відключенням електрики після початку опалювального сезону. Дехто навіть говорив про відновлення закупівель електроенергії з Білорусі.

Фокус раніше докладно розбирав, чим загрожує дефіцит вугілля на українських ТЕС