Вугільні ТЕС в Україні максимально завантажені через холоди: який період був рекордним

Взимку зростає виробництво теплової генерації електроенергії за рахунок вугілля. У грудні минулого року "ДТЕК Енерго" запустила максимальну кількість блоків ТЕС, повідомили Фокусу в пресслужбі компанії ДТЕК.

Теплоелектростанції станції "ДТЕК Енерго" тривалий час зазнають максимального навантаження через холоди, щоб покрити дефіцит електроенергії в Україні. Про це повідомила в коментарі Фокусу пресслужба компанії.

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Через аварійне відключення двох енергоблоків АЕС 25 січня "ДТЕК Енерго" додатково задіяла три енергоблоки ТЕС, а 26 січня працював 31 блок.

У пресслужбі ДТЕК вирішили не прогнозувати можливість віялових відключень світла через таку ситуацію.

[ + – ] Виробництво теплової генерації за рахунок вугілля із 7 по 13 січня цього року зросло майже на 30%

Із 7 по 13 січня цього року через різке похолодання виробництво теплової генерації електроенергії за рахунок вугілля зросло майже на 30%, в енергосистемі працювало до 29 енергоблоків "ДТЕК Енерго" з усіх 42 блоків ТЕС і ТЕЦ.

У грудні 2021 року кількість робочих блоків досягла 32, це найвищий показник із січня минулого року.

Навантаження на теплову генерацію "ДТЕК Енерго" за весь 2021 рік було на 5% вищим, ніж у 2020 році. "ДТЕК Енерго" за 12 місяців відпустила майже 25 млрд кВт/год електроенергії.

Нагадаємо, що раніше ДТЕК розповіла Фокусу про законтрактовані обсяги імпортного вугілля на 2022 рік. Сполучені Штати та Колумбія поставлять Україні 858 тис. тонн вугілля.

Фокус також розбирався, чому в 2022 році очікується зростання тарифів на послуги ЖКГ для населення.

До кінця квітня цього року електроенергія для населення коштуватиме 1,68 грн за кВт/год, це в кілька разів дешевше, ніж здебільшого в Європі.