Россия может начать вторжение в Украину в ближайшие 48 часов, — Джонсон (видео)

По словам британского премьера, есть множество доказательств, что Москва готовит военную операцию, однако у Владимира Путина есть шанс "отойти от края пропасти".

Подготовка полномасштабного вторжения РФ в Украину идет полным входом и военная интервенция может быть осуществлена в ближайшие 48 часов. Об этом предупредил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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По его словам, ситуация вокруг украинской границы "очень опасная".

"Признаки указывают на то, как вы уже слышали от президента Байдена, что это (вторжение в Украину — ред.) может произойти уже в ближайшие 48 часов. Это крайне тревожно", — заявил Борис Джонсон, отвечая на вопрос журналистов о неибезжном начале полномасштабных боевых действий.

Премьер-министр Великобритании также отметил, что у президента России Владимира Путина есть шанс предотвратить войну в Украине и "отойти от края пропасти".

"На украинской границе сосредоточено около 130 тысяч солдат. Есть множество других признаков, которые показывают, что идет серьезная подготовка к вторжению. Мы должны понимать, что это очень, очень опасная ситуация. Мы находимся на краю пропасти. Но у президента Путина еще есть время, чтобы отступить. И мы призываем всех к диалогу, к разговору и к тому, чтобы россияне предотвратили это. Все в Великобритании видят, какой катастрофической ошибкой это будет для России", — добавил Борис Джонсон в комментарии журналистам.

На текущей неделе у Бориса Джонсона запланированы визиты в европейские страны, с помощью которых глава британского правительства "постарается объединить западных союзников против угрозы российского вторжения".

Резиденция премьер-министра Великобритании уже предупредила, что военная интервенция России в Украину будет иметь "катастрофические последствия" для обеих сторон. Как отмечает издание The Telegraph, Соединенное Королевство "вносит последние штрихи" в новый пакет санкций в отношении Москвы, которые будут введены в случае, если Кремль решится на широкомасштабное вторжение.

[ + – ] Борис Джонсон рассказал, когда РФ может начать вторжение в Украину

Напомним, 13 февраля состоялся телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, в ходе которого американский лидер пообещал Киеву поддержку, в случае если Россия начнет полномасштабное вторжение.

Также сообщалось, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сомневается, что 15 или 16 февраля РФ начнет военную интервенцию в Украину.