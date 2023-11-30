Лицемір холодної війни. Як Генрі Кіссінджер вирішував долі В'єтнаму, Чилі, СРСР і всього світу

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Генрі Кіссінджер, який помер у середу, став прикладом розриву між історією, яку розповідає Америка, наддержава, і тим, як ми можемо діяти у світі. Його зовнішня політика, часом опортуністична і реактивна, була поглинута використанням влади і позбавлена турботи про людей, що залишилися після неї. Саме тому, що його Америка не була аерографічною версією міста на пагорбі, він ніколи не почувався непотрібним: ідеї входять і виходять із моди, а влада — ні.

З 1969 по 1977 рік Кіссінджер зарекомендував себе як один із найвпливовіших функціонерів в історії. Деякий час він був єдиною людиною, яка будь-коли обіймала посади радника з національної безпеки і державного секретаря — дві абсолютно різні посади, які одночасно покладали на нього відповідальність за формування і проведення американської зовнішньої політики. Якщо його німецько-єврейське походження та англійська з акцентом виокремлювали його, то легкість, з якою він володів владою, зробила його природним аватаром американської держави національної безпеки, що зростала та набирала обертів упродовж 20-го століття, подібно до організму, який виживає, збільшуючи себе.

Через тридцять років після того, як пан Кіссінджер пішов у комфортне життя в приватному секторі, я вісім років служив у більш масштабній війні після "холодної війни", після 11 вересня. Будучи заступником радника з національної безпеки, в обов'язки якого входили написання промов і комунікація, я по роботі часто більше концентрувався на історії, яку розповідала Америка, ніж на діях, які ми зробили.

У Білому домі ви очолюєте істеблішмент, до якого входять найпотужніші у світі збройні сили та економіка, і водночас ви маєте право на радикальну історію: "Ми вважаємо самоочевидною істину про те, що всі люди створені рівними". Але я постійно стикався з протиріччями, закладеними в американському керівництві, з усвідомленням того, що наш уряд озброює автократів, тоді як його риторика апелює до дисидентів, які намагаються їх повалити, чи що наша нація забезпечує дотримання правил — для ведення війни, вирішення суперечок та потоку торгівлі, водночас наполягаючи на тому, аби Америку звільнили від наслідування за ними, коли вони стануть незручними.

Пана Кіссінджера така динаміка не влаштовувала. Для нього авторитет коренився більше в тому, що ви зробили, ніж у тому, що ви обстоювали, навіть коли ці дії робили недійсними американські концепції прав людини та міжнародного права. Він допоміг розширити війну у В'єтнамі і поширити її на Камбоджу і Лаос, де Сполучені Штати скинули більше бомб, ніж скинули на Німеччину і Японію під час Другої світової війни. Ці бомбардування, які часто призводили до невибіркової загибелі мирних жителів, не покращили умов, на яких закінчилася війна у В'єтнамі; у всякому разі, це просто продемонструвало, на що готові зайти Сполучені Штати, щоб висловити своє невдоволення програшем.

Кіссінджер вибудував свою систему цінностей

За іронією долі, цей вид реалізму сягнув свого апогею в розпал "холодної війни", конфлікту, який нібито був пов'язаний з ідеологією. З боку вільного світу Кіссінджер підтримав кампанії геноциду — Пакистану проти бенгальців та Індонезії проти східнотиморців. У Чилі його звинувачують у тому, що він допоміг закласти підґрунтя для військового перевороту, який призвів до смерті Сальвадора Альєнде, обраного лівого президента, та поклав початок жахливому періоду автократичного правління. Щедре виправдання полягає в тому, що пан Кіссінджер представляв етос, який вважав, що цілі (поразка Радянського Союзу і революційний комунізм) виправдовують засоби. Але для величезної частини світу таке мислення несе в собі жорстокий сигнал, який Америка часто доносить до свого маргіналізованого населення: ми дбаємо про демократію для нас, а не для них. Незадовго до перемоги Альєнде Кіссінджер сказав: "Ці питання занадто важливі, щоб чилійські виборці могли вирішувати їх самі".

Чи вартувало все це того? Пан Кіссінджер був зациклений на довірі, ідеї про те, що Америка повинна накласти ціну на тих, хто ігнорує наші вимоги, щоб впливати на рішення інших у майбутньому. Важко зрозуміти, як бомбардування Лаосу, переворот у Чилі чи вбивства у Східному Пакистані (нині Бангладеш) сприяли завершенню "холодної війни". Але несентиментальний погляд Кіссінджера на глобальні справи дозволив йому домогтися послідовних проривів у відносинах з автократичними країнами, близькими до вагової категорії Америки: розрядка з Радянським Союзом, що знизила ескалацію гонки озброєнь, та відкриття стосунків із Китаєм, що поглибило радянсько-китайські суперечності, інтегрувало Китайську Народну Республіку до світового порядку та поклало початок китайським реформам, які вивели сотні мільйонів людей з бідності.

Той факт, що ці реформи були ініційовані Ден Сяопіном, тим самим китайським лідером, який наказав розігнати протестувальників на площі Тяньаньмень, свідчить про неоднозначний характер спадщини Кіссінджера. З одного боку, американсько-китайське зближення сприяло завершенню "холодної війни" і підвищенню рівня життя китайського народу. З іншого боку, Комуністична партія Китаю стала головним геополітичним супротивником США й авангардом авторитарної тенденції у світовій політиці, відправивши мільйон уйгурів до концентраційних таборів та погрожуючи вторгненням на Тайвань, статус якого залишився невирішеним у результаті дипломатії пана Кіссінджера.

Пан Кіссінджер прожив половину свого життя після того, як залишив уряд. Він проклав шлях, який став двопартійним шляхом, у якому колишні чиновники будували прибутковий консалтинговий бізнес, одночасно торгуючи глобальними контактами. Упродовж десятиліть він був бажаним гостем на зборах державних діячів і магнатів, можливо, тому, що він завжди міг надати інтелектуальне підґрунтя для пояснення того, чому деякі люди сильні та мають право володіти владою. Він написав цілу полицю книжок, багато з яких зміцнили його репутацію оракула світових справ; зрештою, історію пишуть такі люди, як Генрі Кіссінджер, а не жертви бомбардувань наддержав, зокрема діти в Лаосі, які й далі гинуть від нерозірваних бомб, що засмічують їхню країну.

Ви можете розглядати ці нерозірвані бомби як неминучу трагедію ведення світових справ. Зі стратегічного погляду, пан Кіссінджер, звісно, знав, що будучи наддержавою, вона несе із собою величезну похибку, яку може пробачити історія. Лише через кілька десятиліть після закінчення війни у В'єтнамі ті самі країни, які ми бомбили, прагнули до розширення торгівлі зі Сполученими Штатами. Бангладеш і Східний Тимор тепер є незалежними країнами, які отримують американську допомогу. Чилі керує соціаліст-міленіал, міністром оборони якого є внучка пана Альєнде. Наддержави роблять те, що повинні. Колесо історії обертається. Від того, де і коли ви живете, залежить, розчавить воно вас чи підніме.

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Але такий світогляд плутає цинізм (або реалізм) із мудрістю. Історія, її зміст, має значення. Зрештою Берлінська стіна впала не через шахові ходи, зроблені на дошці великої гри, а тому, що люди на Сході хотіли жити, як люди на Заході. Економіка, популярна культура і соціальні рухи мали значення. Незважаючи на всі наші недоліки, у нас була найкраща система та історія.

За іронією долі, привабливість Кіссінджера частково пояснювалася тим фактом, що його історія була виключно американською. Його сім'я дивом уникла колеса історії, втікши з нацистської Німеччини якраз у той момент, коли Гітлер приводив у виконання свій диявольський задум. Пан Кіссінджер повернувся до Німеччини у складі армії США і звільнив концентраційний табір. Цей досвід вселив йому настороженість щодо месіанської ідеології, пов'язаної з державною владою. Але це не залишило в нього особливої симпатії до аутсайдерів. Це також не мотивувало його пов'язувати післявоєнну американську наддержаву павутиною норм, законів і вірності певним цінностям, що були записані в очолюваний Америкою післявоєнний порядок, щоб запобігти новій світовій війні.

Зрештою, довіра полягає в тому, чи є ви тим, ким себе називаєте. Ніхто не може очікувати досконалості в державних справах більше, ніж у стосунках між людьми. Але Сполучені Штати заплатили ціну за своє лицемірство, хоча її важче виміряти, ніж результат війни або переговорів. Протягом десятиліть наша історія про демократію стала звучати порожньо для великої кількості людей, які можуть вказати на місця, де наші дії позбавили сенсу наші слова, а "демократія" просто звучала як продовження американських інтересів. Так само наша наполегливість щодо міжнародного порядку, заснованого на правилах, була проігнорована авторитарними лідерами, які вказують на гріхи Америки, щоб виправдати свої власні.

Тепер історія зробила повне коло. У всьому світі ми спостерігаємо відродження автократії та етнонаціоналізму, особливо гостро у війні Росії проти України. У секторі Газа Сполучені Штати підтримали ізраїльську військову операцію, внаслідок якої мирні жителі гинули такими темпами, що ще раз показали більшій частині світу, що ми вибірково підходимо до дотримання міжнародних законів і норм. Тим часом вдома ми бачимо, як демократія стала підкорятися прагненню до влади всередині частини Республіканської партії. Ось куди може привести цинізм. Тому що, коли немає вищого прагнення, немає історії, яка могла б надати сенс нашим діям, політика і геополітика стають просто грою з нульовою сумою. У такому світі сила дає право.

Усе це неможливо звалити на плечі Генрі Кіссінджера. Багато в чому він був такою ж мірою творінням американської держави національної безпеки, як і її автором. Але це також і повчальна історія. Якими б недосконалими ми не були, Сполученим Штатам потрібна наша історія, щоб вижити. Це те, що скріплює багаторасову демократію всередині країни і відрізняє нас від Росії та Китаю.

Ця історія стверджує, що дитина в Лаосі дорівнює за гідністю і цінністю нашим дітям і що народ Чилі має таке ж право на самовизначення, як і ми. Для Сполучених Штатів це має бути частиною національної безпеки. Ми забуваємо про це на свій страх і ризик.

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