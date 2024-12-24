Новая денежная помощь до 4000 злотых для украинцев в Польше: кто может получить выплаты

Программа распространяется на детей до 18 или до 25 лет, если инвалидность возникла во время обучения.

Related video

Польша значительно расширила программу социальной поддержки для граждан Украины с инвалидностью, имеющих легальный статус на территории страны. Согласно данным Управления социального страхования Польши (ZUS), с января 2024 года вступила в силу новая система финансовой помощи, которая включает ежемесячные выплаты в диапазоне от 600 до 4000 злотых. Об этом сообщает информационная платформа Spilno в Польше.

Украинцы старше 18 лет с подтвержденным статусом инвалидности могут получать ежемесячную социальную пенсию в размере 1588,44 злотых. Также введена программа Swiadczenie wspierające, в рамках которой размер помощи будет зависеть от оценки медицинско-социальной экспертной комиссии. Выплаты будут составлять от 40% до 220% социальной пенсии в зависимости от уровня нуждаемости в поддержке.

Для семей с детьми с инвалидностью польское правительство разработало отдельные программы поддержки. Одной из них является ежемесячное пособие по уходу (Świadczenie pielęgnacyjne) в размере 2458 злотых, которое предоставляется опекунам, не имеющим возможности работать из-за необходимости постоянного ухода за ребенком. Программа действует для детей до 18 лет, а также до 25 лет, если инвалидность была получена в период обучения.

Дополнительно внедрена ежемесячная помощь в уходе (Zasiłek pielęgnacyjny) в размере 215.84 злотых для детей с инвалидностью и лиц старше 16 лет с подтвержденной степенью инвалидности. Также доступна специальная выплата по уходу (Specjalny zasiłek opiekuńczy) в размере 620 злотых.

Для получения социальной помощи необходимо подать заявление через электронные сервисы, включая PEU ZUS, правительственный портал или электронный банкинг. Обязательными документами являются PESEL UKR, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и официальное подтверждение статуса инвалидности соответствующих польских органов.

Возможно, вам также будет интересно: Одноразовая денежная помощь для жителей Днепропетровщины: кто и как может получить

Напомним, 23 октября министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил отменить помощь украинцам в размере 563 евро и привлечь беженцев на рынок труда.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пределами Украины находятся 7,5 млн граждан. Он назвал "серьезным вызовом" возвращение украинцев, которые выехали. Для их добровольного возвращения нарабатываются "институциональные политики" с Германией и Польшей.