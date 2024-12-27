Украинцы в Польше не хотят работать меньше, чем за 900 евро, — СМИ

По информации издания, у украинцев самые большие финансовые ожидания среди всех мигрантов. Лишь 5% готовы работать менее чем за 900 евро в месяц.

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Требования украинцев в Польше превосходят другие группы экономических мигрантов. Большинство из них ожидают зарплату от 4000 до 7700 злотых нетто, сообщает местное издание Wprost.

По информации журналистов, в течение многих лет граждане Украины составляли самую большую группу иностранцев, работающих в Польше. Они преимущественно активны в таких секторах, как управление, строительство, промышленная обработка, транспорт и услуги.

Издание отмечает, что только 5% из них готовы работать за зарплату ниже 4000 злотых нетто. Около 85% украинцев ожидает зарплату в пределах от 4000 до 7700 злотых, и 10% хочет заработать более 7700 злотых.

У иностранцев из Филиппин, Индии, Непала, Молдовы и Колумбии более низкие ожидания относительно минимальной зарплаты. В частности, 26% готовы работать за заработную плату в размере от 3000 до 3900 злотых, 48% рассчитывают на зарплату от 4000 до 7700 злотых, и 26 процентов% — на заработок выше 7700 злотых.

Сейчас средняя зарплата украинцев в Польше колеблется от 3300 до 5500 злотых. С января 2025 года в стране планируется повышение минимальной заработной платы: она увеличится до 4666 злотых, а минимальная почасовая ставка будет увеличена с 28,20 злотых до 30,50 злотых. Это может повлиять на доходы граждан Украины.

Ранее в Польше исследовали денежные переводы украинцев на Родину. Они стали меньше и реже отправлять деньги в Украину.

Добавим, что недавно Польша расширила программу социальной поддержки для граждан Украины с инвалидностью, которые имеют легальный статус на территории страны. Отныне новая система финансовой помощи включает ежемесячные выплаты в диапазоне от 600 до 4000 злотых.