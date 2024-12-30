Польша построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ, чтобы быстро перебрасывать войска

По словам заместителя главы МВД Польши Мацея Дущика, подобные меры позволят Варшаве "максимально приблизится к 100% пограничной безопасности".

Related video

В ближайшие месяцы Польша построит дорогу к границе с Калининградской областью России, чтобы польские войска могли быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности. Об этом в интервью Financial Times заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик.

По его словам, к следующему лету Польша намерена завершить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью. Это необходимая мера для того, чтобы остановить приток мигрантов, который Варшава называет гибридной войной России.

Мацей Дущик Фото: Соцсети

Также он отметил, что в ближайшие месяцы Варшава построит новую дорогу в направлении Калининградской области.

Дущик считает, что благодаря этим мерам Польша "максимально приблизится к 100% пограничной безопасности".

Напомним, 30 декабря польский депутат Витольд Туманович предложил запретить въезд в Польшу военнослужащим ВСУ.

В октябре глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в Польше создали "Украинский легион", в который могут записаться все желающие.