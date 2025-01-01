С 1 января Польша председательствует в ЕС вместо Венгрии: повлияет ли это на поддержку Украины

В период председательства польское правительство сосредоточится на вопросах обороны и безопасности. Польская сторона подчеркнула, что Европа борется с последствиями вооруженной агрессии России против Украины.

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С 1 января 2025 года Польша начала свое шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза, сменив на этом посту Венгрию. Об этом говорится на сайте председательства Польши в ЕС.

В период председательства польское правительство сосредоточится на вопросах обороны и безопасности, будет организовывать министерские встречи, а также способствовать решению спорных вопросов в процессе принятия европейских законов.

"Европа борется с последствиями вооруженной агрессии России против Украины и необходимостью укрепления собственной обороноспособности. Мы являемся свидетелями роста геополитического напряжения, эрозии основанного на правилах международного порядка и гибридных атак, направленных на европейскую демократию и безопасность", — говорится в заявлении Польши.

Также подчеркнуто, что для Европы продолжается "время испытаний и решений", и что ЕС "должен защитить себя и своих граждан и позаботиться о своем ближайшем соседстве".

Отметим, что предыдущее председательство Венгрии сопровождалось рядом скандалов. В частности, премьер-министр Венгрии совершил несогласованные визиты в террористическую страну и Пекин, что вызвало критику со стороны других государств-членов. Как следствие, Европейская Комиссия дистанцировалась от мероприятий под председательством Венгрии, ограничив участие только уровнем чиновников.

Польша, взявшая на себя эту ответственность, обещает укрепить единство ЕС и уделить особое внимание актуальным вызовам в сфере безопасности. Это председательство рассматривают как возможность усилить совместную оборонную политику в условиях новых геополитических реалий.

Напомним, 30 декабря сообщалось, что Польша построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ, чтобы быстро перебрасывать войска.

30 декабря польский депутат Витольд Туманович предложил запретить въезд в Польшу военнослужащим ВСУ.