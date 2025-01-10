"Нарешті прорив": Туск заявив про перші рішення щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії

Прем'єр Дональд Туск подякував міністрам Польщі та України у зрушенні питання ексгумаційних робіт жертв подій на Волині та додав, що в Варшаві очікують на подальші рішення.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про позитивне рішення щодо перших ексгумаційних робіт польських жертв Волинської трагедії. Про це політик написав на своїй сторінці в X.

Глава польського уряду повідомив, що ухвалене рішення про перші ексгумації польських жертв під час подій Волинської трагедії є "проривом".

"Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Чекаємо на подальші рішення", – написав польський політик.

За день до того, 9 січня, міністр національної єдності України Олексій Чернишов провів зустріч міністеркою культури Польщі Ганною Врублевською. У польському міністерстві культури повідомили, що міністри обговорили "ключову роль культури у збереженні національної ідентичності" та вплив культури на соціально-економічний розвиток обох країн.

Волинська трагедія — що відомо

Волинська трагедія (в польській історіографії — "Волинська різанина") є одним із кривавих епізодів українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни на Волині. Польська влада офіційно вважає це актом геноциду та звинувачує націоналістів з ОУН та комбатантів з УПА у вчиненні "етнічних чисток". Водночас Україна відкликає звинувачення в геноциді та називає події обопільним міжетнічним конфліктом.

Наразі точної кількості жертв невідомо. Офіційна польська влада повідомляє про 100 тис. польських жертв і лише 5 тисяч українців. Водночас незалежні оцінки польських жертв коливаються від 30 до 35 тис. осіб (переважно селян), а в мартиролозі значаться імена лише 18 тис. поляків.

Оцінки українських істориків щодо кількості жертв Волинської трагедії значно відрізняється від офіційної версії польської влади. Наразі ці оцінки складають від 16 до 18 тисяч українців та від 35 до 40 тисяч з польської сторони.

Раніше стало відомо, що Україна і Польща домовилися про ексгумацію жертв Волинської трагедії. Україна скасувала семирічний мораторій на ексгумацію жертв Волинської трагедії. Про це заявили міністри закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та України Андрій Сибіга.

Згодом посол України в Польщі повідомив, що українські жертви Волинської трагедії будуть вшановані. За словами українського дипломата, у питанні ексгумації Київ працює не тільки з Варшавою, а й з Організацією українців у Польщі.