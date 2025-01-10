"Наконец-то прорыв": Туск заявил о первых решениях по эксгумациям жертв Волынской трагедии

Премьер Дональд Туск поблагодарил министров Польши и Украины в сдвиге вопроса эксгумационных работ жертв событий на Волыни и добавил, что в Варшаве ожидают дальнейших решений.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о положительном решении относительно первых эксгумационных работ польских жертв Волынской трагедии. Об этом политик написал на своей странице в X.

Глава польского правительства сообщил, что принятое решение о первых эксгумациях польских жертв во время событий Волынской трагедии является "прорывом".

"Принято решение о первых эксгумациях польских жертв УПА. Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество. Ждем дальнейших решений", — написал польский политик.

За день до того, 9 января, министр национального единства Украины Алексей Чернышев провел встречу с министром культуры Польши Анной Врублевской. В польском министерстве культуры сообщили, что министры обсудили "ключевую роль культуры в сохранении национальной идентичности" и влияние культуры на социально-экономическое развитие обеих стран.

Волынская трагедия — что известно

Волынская трагедия (в польской историографии — "Волынская резня") является одним из кровавых эпизодов украинско-польского конфликта времен Второй мировой войны на Волыни. Польские власти официально считают это актом геноцида и обвиняют националистов из ОУН и комбатантов из УПА в совершении "этнических чисток". В то же время Украина отзывает обвинения в геноциде и называет события обоюдным межэтническим конфликтом.

Сейчас точное количество жертв неизвестно. Официальная польская власть сообщает о 100 тыс. польских жертв и только 5 тысяч украинцев. В то же время независимые оценки польских жертв колеблются от 30 до 35 тыс. человек (преимущественно крестьян), а в мартирологе значатся имена лишь 18 тыс. поляков.

Оценки украинских историков относительно количества жертв Волынской трагедии значительно отличается от официальной версии польских властей. Сейчас эти оценки составляют от 16 до 18 тысяч украинцев и от 35 до 40 тысяч с польской стороны.

Ранее стало известно, что Украина и Польша договорились об эксгумации жертв Волынской трагедии. Украина отменила семилетний мораторий на эксгумацию жертв Волынской трагедии. Об этом заявили министры иностранных дел Польши Радослав Сикорский и Украины Андрей Сибига.

Впоследствии посол Украины в Польше сообщил, что украинские жертвы Волынской трагедии будут почтены. По словам украинского дипломата, в вопросе эксгумации Киев работает не только с Варшавой, но и с Организацией украинцев в Польше.