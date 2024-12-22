Эксгумация жертв Волынской трагедии: украинцы также будут почтены, — посол Боднар

По словам украинского дипломата, в вопросе эксгумации Киев работает не только с Варшавой, но и с Организацией украинцев в Польше.

Related video

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинцев, ставших жертвами Волынской трагедии на территории Польши, также почтят. Об этом дипломат сказал в комментарии "Суспільному" 22 декабря.

Василий Боднар заявил, что украинская и польская стороны над этим "плодотворно работают". При этом он подчеркнул, что Украина и Польша договорились не разглашать результаты до того, как достигнут конкретных договоренностей и начнут эксгумацию.

"Это дорога с двусторонним движением. Она включает очень большой комплекс вопросов, связанных с действующим законодательством, с действующими нормами, с согласованием определенных мест (захоронений) — ред.) по обе стороны границы", — сказал украинский посол.

Дипломат также рассказал, что Киев контактирует по этому вопросу не только с Варшавой, но и с Организацией украинцев в Польше. В частности, речь идет о совместном определении мест для захоронений.

"Скажу так, что очень конструктивный и практический диалог", — добавил Василий Боднар.

Напомним, в интервью от 15 октября польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что требование Варшавы об эксгумации жертв Волынской трагедии "является наиболее справедливым подходом" по вступлению Украины в ЕС.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью от 20 ноября заявил, что Украина не возражает против проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на своей территории.