Ексгумація жертв Волинської трагедії: українці також будуть вшановані, — посол Боднар

За словами українського дипломата, у питанні ексгумації Київ працює не тільки з Варшавою, а й з Організацією українців у Польщі.

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Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що українців, які стали жертвами Волинської трагедії на території Польщі, також вшанують. Про це дипломат сказав у коментарі "Суспільному" 22 грудня.

Василь Боднар заявив, що українська та польська сторони над цим "плідно працюють". При цьому він наголосив, що Україна і Польща домовилися не розголошувати результати до того, як досягнуть конкретних домовленостей і почнуть ексгумацію.

"Це дорога з двостороннім рухом. Вона включає дуже великий комплекс питань, пов'язаних з чинним законодавством, з чинними нормами, з узгодженням певних місць (поховань, — ред.) по обидва боки кордону", — сказав український посол.

Дипломат також розповів, що Київ контактує щодо цього питання не лише з Варшавою, а й з Організацією українців у Польщі. Зокрема, йдеться про спільне визначення місць для поховань.

"Скажу так, що дуже конструктивний і практичний діалог", — додав Василь Боднар.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 15 жовтня польський віцепрем'єр і міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що вимога Варшави щодо ексгумації жертв Волинської трагедії "є найсправедливішим підходом" щодо вступу України до ЄС.

Зі свого боку глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю від 20 листопада заявив, що Україна не заперечує проти проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на своїй території.