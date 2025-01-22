Завершити війну в Україні за 100 днів: Трамп дав доручення своєму спецпосланцю, — WSJ

Експерти кажуть, що Кіт Келлог може зіграти роль у початку мирних переговорів, але навряд чи братиме в них участь. Усі процеси контролюватиме особисто Трамп.

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Президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії, генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів. Однак він навряд чи матиме вагомий вплив на хід перемовин, пише американське видання The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним буде значно складніше, ніж обіцяв Трамп протягом своєї передвиборчої кампанії. Кіт Келлог як спеціальний представник Трампа по Україні може зіграти свою роль для початку мирних переговорів, однак контролюватиме ці процеси сам президент.

Колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон пригадав, як Трамп казав про Келлога, що той йому подобається, бо "ніколи не висловлює своєї думки, якщо я її не питаю". Тому Келлог може консультувати 47-го президента США з питань переговорів, однак він не обов'язково дослухатиметься.

Військовий досвід відставного генерал-лейтенанта може стати в пригоді при ухваленні рішень щодо продовження чи припинення підтримки України, однак Келлог не має дипломатичних навичок і навряд чи буде брати безпосередню участь у переговорах з РФ, говорять експерти.

Політолог й експерт з питань оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс вважає Келлога "серйозним мислителем", який може додавати ваги рішенням адміністрації Трампа щодо війни в Україні. Проте Джонс зазначає, що нападки на Келлога з боку Росії змушують сумніватися в успіху його плану.

"Переговори ще навіть не стартували, а вони вже переслідують головного американця, що бере участь у цьому процесі. Це не сприяє переговорам або навіть припиненню вогню", — зауважив політолог.

Нагадаємо, Дональд Трамп після інавгурації заявив, що нові санкції проти РФ від США можливі, якщо Кремль відмовиться від переговорів щодо завершення війни в Україні.

Також Трамп говорив, що Путін руйнує Росію, відмовляючись укласти мирну угоду.