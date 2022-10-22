"Собираем доказательства": СМИ показали, как Украина докажет военные преступления со стороны РФ

Журналисты показали фотографии осколков снарядов и ракет, которыми обстреливали Харьковскую область.

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В Харькове есть локации, где хранятся остатки ракет и снарядов, которые российская армия выпустила по городу. Их настолько много, что саперы перестали считать. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на слова начальника части гуманитарного разминирования Игоря Овчарука.

Сообщается, что на одной из локаций хранятся остатки от снарядов и ракет "Градов", "Ураганов", "Смерчей" и "Торнадо-С".

"На сегодняшний день город Харьков страдает от ракетных ударов и дронов-камикадзе, но чаще всего происходят обстрелы ракетами С-300 ", — заявил Овчарук. .

Кроме того, среди остатков есть также и те, которые принадлежат ракетам типа "Искандер". Точное количество назвать трудно.

"Исканедер" гораздо мощнее, чем "С-300". Разница в боевой части однозначно. Сложность в том, что "Искандер" — это очень дорогая ракета, которая может изменять траекторию полета и имеет "тепловые ловушки", которые будут отстреливаться, чтобы ее не сбили", — сказал Овчарук.

[ + – ] Склад осколков боеприпасов и ракет в Харькове [ + – ] Склад осколков боеприпасов и ракет в Харькове [ + – ] Склад осколков боеприпасов и ракет в Харькове [ + – ] Склад осколков боеприпасов и ракет в Харькове [ + – ] Склад осколков боеприпасов и ракет в Харькове [ + – ] Склад осколков боеприпасов и ракет в Харькове

Издание пишет, что теперь же такие ракеты не используют для обстрелов городов Украины. Сапер считает, что это признак того, что такое оружие у РФ заканчивается. Однако по Харькову били ракетами "Калибр" не менее пяти раз.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что остатки боеприпасов и ракет нужно хранить, так как на них есть маркировка. В будущем это поможет доказать военные преступления со стороны России.

"На остатках снарядов следователи размещают информацию о принадлежности этого вида вооружения к конкретным обстрелам: номер уголовного производства, адрес и другая информация, которая необходима следователям, чтобы и дальше работать с этими остатками.

Ранее Фокус сообщал, что появились спутниковые снимки оборонительной "Линии Вагнера" на Донбассе. Журналисты пишут, что рытье траншеи велось в два этапа: первая часть траншеи была выкопана 25 сентября, а второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

Также сообщалось, что Россия теряет по 10 танков ежедневно с начала контрнаступления ВСУ. За два последних месяца ВСУ потеряли 71 танк, но при этом захватили 194. То есть запасы тяжелых вооружений у Украины выросли, хотя обычно у атакующей стороны потерь больше.

Еще напомним, что ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов, которые обучали россиян управлять дронами. Ранее в украинском Центре национального сопротивления сообщили, что в Крыму и Херсонской области находятся 20 иранских специалистов, которые инструктируют российских военных.