Шойгу сообщил министрам обороны Китая и Индии о "провокации с грязной бомбой" в Украине

Это уже по меньшей мере пятый случай, когда министр обороны РФ ведет переговоры по поводу "грязной бомбы" с иностранными коллегами.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами Минобороны Индии и Китая — Раджнатхом Сингхом и Вэем Фэнхэ — сообщив им, что Украина может устроить "провокации с применением грязной бомбы". Об этом в среду, 26 октября, сообщила пресс-служба российского ведомства.

В двух заявлениях Минобороны России по поводу разговоров используется аналогичная формулировка: "Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Ранее переговоры по поводу "грязной бомбы в Украине" Шойгу поговорил с главами министерств обороны США Ллойдом Остином, Великобритании Беном Уоллесом, Турции Хулуси Акаром и Франции Себастьяном Лекорню. Также телефонные разговоры проводил с коллегами из Соединенных Штатов и Соединенного Королевства глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Напомним, власти Украины отрицают обвинения России в разработке "грязной бомбы", которые начал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Офис президента считает заявления российской стороны "абсолютным и совершенно предсказуемым бредом".

Тем временем в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские попытки провести информационно-психологическую операцию (ИПСО) по поводу провокации с "грязной бомбой" полностью провалились — по данным ведомства, мировое сообщество не поверило в фейковую информацию Кремля.