Шойгу повідомив міністрів оборони Китаю та Індії про "провокацію з брудною бомбою" в Україні

Це вже щонайменше п'ятий випадок, коли міністр оборони РФ веде переговори щодо "брудної бомби" з іноземними колегами.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні переговори з главами Міноборони Індії та Китаю — Раджнатхом Сінгхом та Веєм Фенхе — повідомивши їм, що Україна може влаштувати "провокації із застосуванням брудної бомби". Про це у середу, 26 жовтня, повідомила пресслужба російського відомства.

У двох заявах Міноборони Росії щодо розмов використовується аналогічне формулювання: "Обговорено ситуацію в Україні. Генерал армії Сергій Шойгу довів до колеги занепокоєння можливими провокаціями з боку України із застосуванням "брудної бомби".

Раніше переговори на тему "брудної бомби в Україні" Шойгу вів із главами міністерств оборони США Ллойдом Остіном, Великобританії Беном Воллесом, Туреччиною Хулусі Акаром та Францією Себастьяном Лекорню. Також голова Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов проводив телефонні розмови із колегами зі Сполучених Штатів та Сполученого Королівства .

Нагадаємо, влада України заперечує звинувачення Росії в розробці "брудної бомби", які розпочав глава Міноборони РФ Сергій Шойгу. Офіс президента вважає заяви російської сторони "абсолютним і цілком передбачуваним маренням".

Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські спроби провести інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) щодо провокації з "брудною бомбою" повністю провалилися — за даними відомства, світова спільнота не повірила у фейкову інформацію Кремля.