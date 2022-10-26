У Путина проблемы: ядерное оружие ненадежное, поэтому готовят "грязную бомбу", — СМИ

По данным журналистов, российское руководство понимает, что имеющийся ядерный арсенал пока не готов к применению. Но очень легко начинить обычный снаряд радиоактивными веществами и обвинить во взрыве Украину.

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У российского президента Владимира Путина возникли проблемы с приведением в боеготовность гиперзвуковой ракеты "Сармат" ("Сатана-2", по классификации НАТО). Испытания ракетного комплекса с максимальной дальностью стрельны 18000 км, которые назывались неизбежными в июне, пока еще не проводились. Об этом сообщает The Mirror.

Такая информация появилась на фоне сообщений о том, что второй раунд ядерных испытаний, о которых распорядился Путин в текущем месяце, провалился.

Отмечается, что из пяти запланированных тестовых испытаний различных вооружений на период 14-20 октября состоялись только два, остальные — были провальными. Однако результаты и этих двух Путина огорчили и заставили опасаться саботажа.

Результаты подземных испытаний ядерного оружия, которые проводились в Иркутской области, не соответствовали заявленным данным. Другие же испытания пришлось отменять по техническим причинам.

По данным журналистов, планировалось также задействовать российскую атомную подлодку "Белгород" с дронами "Посейдон". Но подтверждений тому, что такие испытания проводились, нет.

Одно из объяснений, почему кремлевское руководство заявляет о "грязной бомбе", состоит в том, что они понимают, что их ядерный арсенал ненадежен и не готов к использованию. Рассматривается также версия саботажа.

Зачем Кремлю "грязная бомба"?

Согласно информации источника, возможности изготовить тактическое ядерное оружие нет, но сделать "грязную бомбу" и обвинить Украину в провокации на своей территории труда не составит.

Если бы Россия применила "грязную бомбу", возникли бы вопросы относительно того, где же широко разрекламированное тактическое ядерное оружие. Поэтому в ближайшем будущем применение ядерного оружия со стороны РФ, скорее всего, не предвидится.

Напомним, что силовой блок Кремля идет на открытую конфронтацию с Путиным, что указывает на растущее влияние этой фракции в Кремле. Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует в своих интересах зависимость Путина от сил ЧВК, которые, тем не менее, не отвечают за какую-либо зону боестолкновений в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что жестокость Суровикина не поможет Путину победить. Его тактика была эффективной в Чечне и Сирии, но, судя по всему, окажется непригодной в Украине.