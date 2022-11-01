Повернення територій Україні призведе до ядерного удару та світової війни, — Медведєв

За словами російського політика, перемога України підштовхне РФ до застосування ядерної зброї. Однак повна та беззаперечна перемога Росії, згідно з твердженнями Медведєва, врятує планету від глобальної катастрофи.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував заяву про те, що Росії не можна дозволити перемогти у війні. Політик опублікував пост у своєму Telegram-каналі.

За словами колишнього російського президента, можливе повернення раніше захоплених частин України стане причиною, щоб застосувати 19-й пункт держполітики РФ щодо ядерного стримування.

"І хто тоді планує ядерний конфлікт, дозвольте дізнатися?" — запитав Медведєв.

"Що це, як не пряма провокація світової війни із застосуванням ядерної зброї?" — написав він, закликавши називати речі своїми іменами.

Російський політик укотре повторив мантру Кремля про колективний Захід, який штовхає країни до нової світової війни. Однак повна та беззаперечна перемога Росії, за твердженнями Медведєва, врятує планету від глобальної катастрофи.

Нагадаємо, що в Путіна виникли проблеми з тактичною ядерною зброєю, яка виявилася ненадійною. Звідси й заяви про "брудну бомбу". За даними журналістів, керівництво РФ розуміє, що арсенал не готовий до застосування.

Раніше Фокус повідомляв, що Медведєв відповів на вимогу Польщі щодо компенсації від РФ. Польські дипломати заявили, що мають намір добиватися компенсації за заподіяні армією СРСР збитки в період 1939-1945 років. За оцінками, за цей час країна втратила до 876 тисяч людей.