Нахамил в ответ: Медведев отреагировал на заявление Польши о компенсации от РФ

МИД Польши заявил, что страна намерена требовать от России компенсации за причиненный советской армией ущерб в 1939-1945 годах. По некоторым данным, за это время страна потеряла до 876 000 человек.

Related video

Министерство иностранных дел Польши потребует от России возмещения ущерба и военных потерь, понесенных от действий СССР в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

В официальном заявлении польского МИД, адресованном Министерству иностранных дел Германии говорится, что в связи с обсуждением в СМИ о компенсации польской стороне, дипломатическое ведомство готовит отчет о военных потерях, в том числе и со стороны СССР, которые Понесла Польша в результате агрессии 1939 — 1945 годов.

"Отчет о военных потерях, причиненных СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению Отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов, в соответствии с постановлением польского Сейма", — говорится в заявлении.

В МИД уточнили, что публиковать все содержание ноты было бы нарушением принципов дипломатии, однако ведомство решило раскрыть ключевые пункты ради точности освещения вопроса в средствах массовой информации.

Реакция Москвы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в резкой форме прокомментировал заявления польского министерства. В числе используемых метафор он не постеснялся намекнуть на туалетную бумагу, которая подорожала в Европе и дал совет "подтереться своими погаными расчетами".

"На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет "за все", что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов", — написал Медведев

Военные потери Польши во время Второй мировой

Согласно официальным данным, обнародованным польским Институтом национальной памяти, за период 1939-1945 годов Польша потеряла:

620 000 человек , среди них 66 300 убитыми, 133 700 ранеными, 420 000 пропавшими без вести (данные Президиума Совета Министров от 6 января 1945);

, среди них 66 300 убитыми, 133 700 ранеными, 420 000 пропавшими без вести (данные Президиума Совета Министров от 6 января 1945); 876 000 человек, среди них 97 000 убитыми, 130 000 ранеными, 650 000 пленными (данные профессора Тадеуша Панецкого).

Сравнивая эти данные, можно увидеть ряд различий. Первый из них — это количество абсолютных потерь (убитые, умершие от ранений, пропавшие без вести) в польской кампании 1939 года. В публикации отмечается, что число потерь, озвученных Президиумом Совета Министров в 1945 году, несомненно занижено, так как на кладбищах в Польше находятся 70 520 могил солдат польской кампании 1939 года, а в Восточном пограничных регионах таких могил еще не менее 964.

Число польских солдат, погибших от рук Красной Армии в сентябре 1939 года оценивается от нескольких тысяч до 19 000, а число погибших от ран требует дальнейшего изучения.

Напомним, 14 сентября, нижняя палата парламента Польши приняла постановление о возмещении Германией ущерба, нанесенного стране в годы Второй мировой войны.

Однако Германия отвергла требование Польши о выплате репараций за ущерб, причиненный нацистами в период Второй мировой войны. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что вопрос о репарациях закрыт для руководства Германии, поскольку у Польши нет правовых оснований для требования выплат.