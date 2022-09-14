Репарации Польше от Германии за ущерб во Второй мировой: Сейм проголосовал за важный документ

Согласно постановлению, за которое проголосовали 418 депутатов, Германия должна выплатить официальной Варшаве $1,3-1,5 трлн.

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В среду, 14 сентября, нижняя палата парламента Польши приняла постановление о возмещении Германией ущерба, нанесенного стране в годы Второй мировой войны. Информация об этом появилась на официальном сайте Сейма.

За постановление парламентарии проголосовали большинством голосов. Это — 418 депутатов. Только 4 депутата во время голосования выступили против. В то же время 15 парламентариев воздержались от голосования, а 22 их коллеги на нем не присутствовали.

В резолюции депутаты подчеркнули, что Польша никогда не получала компенсации ни за убытки, причиненные немецким государством, ни за вред, причиненный ее гражданами. Сейм также заявил, что Польша не отказывается от своих претензий к Германии.

Палата также заявила, что Польша не получила никакой компенсации за убытки, понесенные во время Второй мировой войны в результате советской агрессии.

Как отметили парламентарии, германская агрессия, оккупация Польши Германией и системный геноцид причинили большой вред, страдания, а также материальные и нематериальные потери. Палата напомнила, что жестокость, применявшаяся оккупантами к людям, имела различные формы: порабощение, принудительный труд, грабеж детей, нанесение увечий, изнасилование и убийство детей, женщин и мужчин-граждан Польши, а следы геноцида и преступлений были уничтожены.

В итоге Сейм проголосовал за решение, согласно которому Германия должна выплатить официальной Варшаве $1,3-1,5 трлн.

Ранее Фокус писал о том, что Германия отказалась выплачивать репарации Польше за Вторую мировую. Германия неоднократно отказывалась обсуждать этот вопрос, ссылаясь на решение польского правительства от 1953 года, когда власти страны Польши отказались от претензий к руководству Восточной Германии.

Кроме того, мы сообщали своим читателям, что в партии "Закон и справедливость" считают, что названная сумма ущерба от деятельности Третьего рейха рассчитывалась по самым консервативным оценкам. Варшава могла бы потребовать и больше.