Польша потребует от Германии выплаты $1,3 трлн репараций за Вторую мировую

Оценка нанесенного нацистской Германией ущерба является "самой консервативной" и при желании Варшава могла бы потребовать больше, заявили в правящей партии "Право и справедливость".

Польша оценивает ущерб, причиненный Германией во время Второй мировой войны, в 1,3 трлн долларов и будет официально требовать репараций в этом размере от немецкой стороны. Об этом в четверг, 1 сентября, заявил лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, передает Reuters.

По словам главы политической силы, сумма в 1,3 трлн долларов образовалась в результате "самых консервативных подсчетов" и, при желании, Варшава могла бы представить большую сумму.

Издание отмечает, что, согласно оценке депутата от правящей партии от 2019-го года, ущерб Польше от действий нацистской Германии составлял 850 млрд долларов. "Право и справедливость" несколько раз призывала к выплате компенсации с момента прихода к власти в 2015 году, однако официально такого запроса немецкой стороне не поступало. В свою очередь Германия ранее заявляла, что все материальные претензии, связанные со Второй мировой, были урегулированы.

Агентство отметило, что в 1953 году тогдашние коммунистические власти Польши отказались от всех претензий на репарации под давлением Советского Союза, однако теперь "Право и справедливость" заявляет, что соглашение, заключенное почти 70 лет назад, недействительно.

Напомним, в 2020 году Качиньский заявил о необходимости взыскать репарации за Вторую мировую войну не только с Германии, но и с России, отметив, что у требования Польши в этом отношении нет срока годности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что восстанавливать страну после окончания полномасштабной войны против России власти будут на деньги с репараций, выплаченных государством-агрессором.