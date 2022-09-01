Польща вимагатиме від Німеччини виплати $1,3 трлн репарацій за Другу світову

Оцінка завданих нацистською Німеччиною збитків є "найконсервативнішою", і за бажання Варшава могла б вимагати більше, заявили в керівній партії "Право і справедливість".

Польща оцінює збитки, завдані Німеччиною під час Другої світової війни, в 1,3 трлн доларів і офіційно вимагатиме репарацій у цьому розмірі від німецької сторони. Про це в четвер, 1 вересня, заявив лідер керівної польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, передає Reuters.

За словами глави політичної сили, сума в 1,3 трлн доларів утворилася в результаті "найконсервативніших підрахунків", і, за бажання, Варшава могла б уявити велику суму.

Видання зазначає, що, згідно з оцінкою депутата від керівної партії від 2019-го року, збитки Польщі від дій нацистської Німеччини становили 850 млрд доларів. "Право і справедливість" кілька разів закликала до виплати компенсації з моменту приходу до влади у 2015 році, проте офіційно такого запиту німецькій стороні не надходило. Зі свого боку, Німеччина раніше заявляла, що всі матеріальні претензії, пов'язані з Другою світовою, були врегульовані.

Агентство зазначило, що в 1953 році тодішня комуністична влада Польщі відмовилася від усіх претензій на репарації під тиском Радянського Союзу, проте тепер "Право і справедливість" заявляє, що угода, укладена майже 70 років тому, є недійсною.

Нагадаємо, у 2020 році Качинський заявив про необхідність стягнути репарації за Другу світову війну не тільки з Німеччини, а й з Росії, зазначивши, що вимога Польщі щодо цього не має терміну придатності.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що відновлювати країну після закінчення повномасштабної війни проти Росії влада буде на гроші з репарацій, виплачених державою-агресором.