Польша публикует новые данных о зверствах нацистов: 5,3 млн погибших, 2,1 млн депортированы в трудовые лагеря, 590 тыс. поляков получили увечья в псевдонаучных экспериментах. Германия же ссылается на решение 1953 года, когда Польша отказалась от претензий к ГДР.

В четверг, 1 сентября, правительство Германии отказалось обсуждать запрос польских властей о выплате репараций за преступления времен Второй мировой войны. Официальная Варшава оценивает ущерб, нанесенный гитлеровскими войсками в 1,3 триллиона евро. Об этом сообщает AFP.

"Это значительная сумма в 6,2 трн польских злотых", — заявил Ярослав Качиньский, глава правящей партии "Закон и справедливость", которого многие считают де-факто лидером Польши.

Качиньский настаивает, что основная часть суммы должна пойти на возмещение ущерба за гибель более 5,3 млн польских граждан. По его словам, выплата репараций будет длительным и сложным процессом.

"Это решение, которое мы реализуем", — заявил он, выступая в годовщину вторжения нацистской Германии в Польшу 1 сентября 1939 года.

"Мы не только подготовили доклад, но и приняли решение для дальнейших действий, — сказал Качиньский. — Немцы вторглись в Польшу и нанесли нам огромный ущерб. Оккупация была крайне преступной и невероятно жестокой, ее проявления заметны и по сей день".

Позиция Германии не изменилась

Германия неоднократно отказывалась обсуждать этот вопрос, ссылаясь на решение польского правительства от 1953 года, когда власти страны Польши отказались от претензий к руководству Восточной Германии.

"Позиция Германии не изменилась, вопрос о репарациях закрыт", — так ответили в немецком МИДе на запрос журналистов AFP. На решение 1953 года в Германии ссылаются как на фундамент устоявшегося миропорядка в Европе.

[ + – ] Узники концлагеря.

Новые подсчеты

После прихода к власти в 2015 году партия Качиньского часто поднимала вопрос о репарациях.

Помимо общего количества погибших — 5,3 млн человек — в новом докладе присутствуют и другие шокирующие цифры:

2,1 млн польских граждан были депортированы в трудовые лагеря нацистской Германии.

В результате псевдонаучных экспериментов и пребывания в концентрационных лагерях 590 тысяч поляков получили увечья.

За 6 лет войны Польша потеряла 50% своих юристов, 40% врачей и 35% университетских профессоров.

Общая сумма компенсации рассчитывалась как потеря дохода, который каждая из жертв могла заработать на протяжении жизни, отсюда ущерб ВВП.

Сумма материального ущерба оценивается в 800 млрд евро, а к общей сумме компенсации, среди прочего, добавлен ущерб, нанесенный культурным и художественным активам, а также банковскому сектору.

Ранее Фокус сообщал, что в партии "Закон и справедливость" считают, что названная сумма ущерба от деятельности Третьго рейха рассчитывалассь по самым консервативным оценкам. Варшава могла бы потребовать и больше.