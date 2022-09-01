"Питання закрите": Німеччина відмовилася виплачувати репарації Польщі за Другу світову

Польща публікує нові дані про звірства нацистів: 5,3 млн загиблих, 2,1 млн депортовано до трудових таборів, 590 тис. поляків отримали каліцтва у псевдонаукових експериментах. Німеччина посилається на рішення 1953 року, коли Польща відмовилася від претензій до НДР.

У четвер, 1 вересня, уряд Німеччини відмовився обговорювати запит польської влади щодо виплати репарацій за злочини часів Другої світової війни. Офіційна Варшава оцінює збитки, завдані гітлерівськими військами в 1,3 трильйона євро. Про це повідомляє AFP.

"Це значна сума в 6,2 трн польських злотих", — заявив Ярослав Качинський, голова правлячої партії "Закон і справедливість", якого багато хто вважає де-факто лідером Польщі.

Качинський наполягає, що основна частина суми має піти на відшкодування збитків за загибель понад 5,3 млн. польських громадян. За його словами, виплата репарацій буде тривалим та складним процесом.

"Це рішення, яке ми реалізуємо", — заявив він, виступаючи у річницю вторгнення нацистської Німеччини до Польщі 1 вересня 1939 року.

"Ми не лише підготували доповідь, але й ухвалили рішення для подальших дій, — сказав Качинський. — Німці вторглися до Польщі і завдали нам величезної шкоди. Окупація була вкрай злочинною та неймовірно жорстокою, її прояви помітні й донині".

Позиція Німеччини не змінилася

Німеччина неодноразово відмовлялася обговорювати це питання, посилаючись на рішення польського уряду від 1953 року, коли влада країни Польщі відмовилася від претензій до керівництва Східної Німеччини.

"Позиція Німеччини не змінилася, питання про репарації закрите", — так відповіли в німецькому МЗС на запит журналістів AFP. На рішення 1953 року в Німеччині посилаються як на фундамент усталеного світопорядку в Європі.

Нові підрахунки

Після приходу до влади у 2015 році партія Качинського часто порушувала питання про репарації.

Крім загальної кількості загиблих — 5,3 млн осіб — у новій доповіді є й інші шокуючі цифри:

2,1 млн польських громадян було депортовано до трудових таборів нацистської Німеччини.

В результаті псевдонаукових експериментів та перебування у концентраційних таборах 590 тисяч поляків отримали каліцтва.

За 6 років війни Польща втратила 50% своїх юристів, 40% лікарів та 35% університетських професорів.

Загальна сума компенсації розраховувалася як втрата доходу, який кожна з жертв могла заробити протягом життя, звідси збитки ВВП.

Сума матеріальних збитків оцінюється в 800 млрд євро, а до загальної суми компенсації, серед іншого, додано збитки, завдані культурним та художнім активам, а також банківському сектору.

Раніше Фокус повідомляв, що в партії "Закон і справедливість" вважають, що названа сума збитків від діяльності Третього рейху розраховувалася за найконсервативнішими оцінками. Варшава могла б вимагати й більше.