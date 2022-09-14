Репарації Польщі від Німеччини за шкоду у Другій світовій: Сейм проголосував за важливий документ

Згідно з постановою, за яку проголосували 418 депутатів, Німеччина має виплатити офіційній Варшаві $1,3-1,5 трлн.

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У середу, 14 вересня, нижня палата парламенту Польщі прийняла ухвалу про відшкодування Німеччиною збитків, завданих країні в роки Другої світової війни. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Сейму.

За ухвалу парламентарі проголосували більшістю голосів. Це — 418 депутатів. Лише 4 депутати під час голосування виступили проти. Водночас 15 парламентаріїв утрималися від голосування, а 22 їхніх колег на ньому не були присутні.

У резолюції депутати наголосили, що Польща ніколи не отримувала компенсації ні за збитки, заподіяні німецькою державою, ні за шкоду, заподіяну її громадянами. Сейм також заявив, що Польща не цурається своїх претензій до Німеччини.

Палата також заявила, що Польща не отримала жодної компенсації за збитки, зазнані під час Другої світової війни внаслідок радянської агресії.

Як зазначили парламентарі, німецька агресія, окупація Польщі Німеччиною та системний геноцид завдали великої шкоди, страждань, а також матеріальних та нематеріальних втрат. Палата нагадала, що жорстокість, що застосовувалася окупантами до людей, мала різні форми: поневолення, примусова праця, грабіж дітей, завдання каліцтв, зґвалтування та вбивство дітей, жінок та чоловіків-громадян Польщі, а сліди геноциду та злочинів були знищені.

У результаті Сейм проголосував за рішення, згідно з яким Німеччина має виплатити офіційній Варшаві $1,3-1,5 трлн.

Раніше Фокус писав, що Німеччина відмовилася виплачувати репарації Польщі за Другу світову. Німеччина неодноразово відмовлялася обговорювати це питання, посилаючись на рішення польського уряду від 1953 року, коли влада країни Польщі відмовилася від претензій до керівництва Східної Німеччини.

Крім того, ми повідомляли своїм читачам, що в партії "Закон і справедливість" вважають, що названа сума збитків від діяльності Третього рейху розраховувалася за найконсервативнішими оцінками. Варшава могла б вимагати й більше.