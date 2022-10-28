Нахамив у відповідь: Медведєв відреагував на заяву Польщі про компенсацію від РФ

МЗС Польщі заявило, що країна має намір вимагати від Росії компенсації за заподіяні радянською армією збитки в 1939-1945 роках. За деякими даними, за цей час країна втратила до 876 тисяч осіб.

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Міністерство закордонних справ Польщі вимагатиме від Росії відшкодування збитків і військових втрат, понесених від дій СРСР у роки Другої світової війни, повідомляє пресслужба дипломатичного відомства.

В офіційній заяві польського МЗС, адресованій Міністерству закордонних справ Німеччини, йдеться про те, що у зв'язку з обговоренням у ЗМІ щодо компенсації польській стороні дипломатичне відомство готує звіт про військові втрати, у тому числі і з боку СРСР, які понесла Польща внаслідок агресії 1939-1945 років.

"Звіт про військові втрати, завдані СРСР, буде підготовлений на основі досліджень, аналогічних до тих, які призвели до складання Звіту про втрати, понесені Польщею внаслідок німецької агресії та окупації під час Другої світової війни 1939-1945 років, відповідно до постанови польського Сейму", — йдеться в заяві.

У МЗС уточнили, що публікувати весь зміст ноти було б порушенням принципів дипломатії, проте відомство вирішило розкрити ключові пункти задля точності висвітлення питання в засобах масової інформації.

Реакція Москви

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у різкій формі прокоментував заяви польського міністерства. Серед метафор, які пішли у використання, він не посоромився натякнути на туалетний папір, який подорожчав у Європі, і дав пораду "підтертися своїми поганими розрахунками".

"На дегенератів із польського МЗС, які вимагають від Росії компенсації "військових втрат", можна реагувати подвійно. Або підготувати їм рахунок "за все", що СРСР передав Польщі в період соціалізму. А це сотні мільярдів доларів", — написав Медведєв.

Військові втрати Польщі під час Другої світової

Згідно з офіційними даними, оприлюдненими польським Інститутом національної пам'яті, за період 1939-1945 років Польща втратила:

620 000 осіб , серед них 66 300 убитими, 133 700 пораненими, 420 000 зниклими безвісти (дані Президії Ради Міністрів від 6 січня 1945 р.);

, серед них 66 300 убитими, 133 700 пораненими, 420 000 зниклими безвісти (дані Президії Ради Міністрів від 6 січня 1945 р.); 876 000 осіб, серед них 97 000 убитими, 130 000 пораненими, 650 000 полоненими (дані професора Тадеуша Панецького).

Порівнюючи ці дані, можна побачити низку відмінностей. Перша — це кількість абсолютних втрат (убиті, померлі від поранень, зниклі безвісти) у польській кампанії 1939 року. У публікації зазначається, що кількість втрат, озвучених Президією Ради Міністрів у 1945 році, безсумнівно занижена, оскільки на цвинтарях у Польщі є 70 520 могил солдатів польської кампанії 1939 року, а в Східному прикордонному регіоні таких могил ще не менше 96.

Число польських солдатів, які загинули від рук Червоної Армії у вересні 1939 року оцінюється від кількох тисяч до 19 000, а кількість загиблих від ран вимагає подальшого вивчення.

Нагадаємо, 14 вересня нижня палата парламенту Польщі ухвалила постанову про відшкодування Німеччиною збитків, завданих країні в роки Другої світової війни.

Однак Німеччина відкинула вимогу Польщі про виплату репарацій за збитки, заподіяні нацистами в період Другої світової війни. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок наголосила, що питання про репарації закрите для керівництва Німеччини, оскільки Польща не має правових підстав для вимоги виплат.