Німеччина відмовилася платити репарації Польщі за збитки під час Другої світової війни

Міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що питання репарації закрите для керівництва країни. Варшава хоче отримати понад один трильйон доларів.

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відкинула вимогу Польщі про виплату репарацій за збитки, заподіяні нацистами в період Другої світової війни. Про це пише німецьке видання Focus.

Про це міністриня заявила, виступаючи перед журналістами у Варшаві разом із головою Міністерства закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.

Бербок наголосила, що питання про репарації закрите для керівництва ФРН. Так пані дипломат підтвердила багаторічну офіційну позицію Берліна про те, що Польща не має правових підстав для вимоги виплат.

"Німеччина дотримується своєї історичної відповідальності без "якщо" чи "але". Однак під час будівництва Євросоюзу було створено правові засади, тому це питання для нас юридично з'ясовано", — зазначила німецька міністриня.

У той же час, Польща сподівається, що позиція Німеччини щодо виплати репарацій буде розвиватися. Про це після зустрічі з Бербок заявив Збіґнєв Рау.

Він також наголосив, що в Польщі та Німеччині є спільна відповідальність перед минулими, нинішніми та майбутніми поколіннями.

Польща оцінює свої збитки під час війни у 6,2 трлн польських злотих ($1,32 трлн).

Нагадаємо, 3 жовтня міністр закордонних справ Республіки Польща підписав дипломатичну ноту, в якій говориться, що польська та німецька влада має негайно домовитися про виплату Варшаві репарацій за збитки, завдані в період ІІ світової війни. У документі йдеться про те, що сторонам необхідно вжити заходів для "постійного врегулювання наслідків агресії та німецької окупації у 1939-1945 роках".