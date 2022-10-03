МЗС Польщі підписало ноту Німеччині про виплату репарацій за Другу світову

Берлін зобов'язаний негайно розв'язати питання із виплатою репарацій Польщі, заявили в МЗС республіки. У польському Сеймі раніше вирішили, що сума має становити 1,3 трлн доларів.

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Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау підписав дипломатичну ноту, в якій говориться, що польська та німецька влада має негайно домовитися про виплату Варшаві репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни. Про це повідомляє видання TVN24.

"Дипломатичну ноту, яку я щойно парафував, передадуть до Міністерства закордонних справ ФРН. У ній висловлюється переконання, що сторони мають вжити негайних кроків… щодо врегулювання питання про наслідки агресії, — заявив Рау в понеділок, 3 жовтня.

Міністр зазначив, що в межах виплати репарацій німецька сторона повинна, зокрема, повернути активи польських державних банків, викрадених Німеччиною у 1939-1945 роках, врегулювати питання заборгованості, повністю реабілітувати вбитих активістів та компенсувати збитки, зазнані поляками у Речі Посполитій.

Цей процес, крім іншого, має включати співпрацю щодо увічнення пам'яті польських жертв Другої світової війни.

Зазначимо, що 14 вересня Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій містяться розрахунки суми репарацій — всього Варшава домагається від Берліна виплати 1,3 трлн доларів.

Нагадаємо, що в 1953 році тодішня комуністична влада Польщі відмовилася від усіх претензій на репарації під тиском Радянського Союзу, проте тепер польська керівна партія "Право і справедливість" заявляє, що угода, укладена майже 70 років тому, є недійсною.