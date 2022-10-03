МИД Польши подписал ноту Германии о выплате репараций за Вторую мировую

Берлин обязан немедленно решить вопрос с выплатой репараций Польше, заявили в МИД республики. В польском Сейме ранее решили, что сумма должна составить 1,3 трлн долларов.

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту, в которой говорится, что польские и немецкие власти должні немедленно договориться о выплате Варшаве репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом сообщает издание TVN24.

"Дипломатическая нота, которую я только что парафировал, будет передана в Министерство иностранных дел ФРГ. В ней выражается убежденность, что стороны должны предпринять немедленные шаги… по урегулированию вопроса о последствиях агрессии, — заявил Рау в понедельник, 3 октября.

Министр указал, что в рамках выплаты репараций немецкая сторона должна, в частности, вернуть активы польских государственных банков, украденных Германией в 1939-1945 годах, урегулировать вопросы задолженности, полностью реабилитировать убитых активистов и компенсировать убытки, понесенные поляками в Речи Посполитой.

Этот процесс, кроме прочего, должен включать сотрудничество в вопросе увековечивания памяти польских жертв Второй мировой войны.

Отметим, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию, в которой содержатся расчеты суммы репараций — всего Варшава добивается от Берлина выплаты 1,3 трлн долларов.

Напомним, что в 1953 году тогдашние коммунистические власти Польши отказались от всех претензий на репарации под давлением Советского Союза, однако теперь польская правящая партия "Право и справедливость" заявляет, что соглашение, заключенное почти 70 лет назад, недействительно.