Германия отказалась платить репарации Польше за ущерб во время Второй мировой войны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что вопрос о репарациях закрыт для руководства страны. Варшава хочет получить более одного триллиона долларов.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок отвергла требование Польши о выплате репараций за ущерб, причиненный нацистами в период Второй мировой войны. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Об этом министр заявила, выступая перед журналистами в Варшаве вместе с главой Министерства иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Бербок подчеркнула, что вопрос о репарациях закрыт для руководства ФРГ. Таким образом дипломат подтвердила многолетнюю официальную позицию Берлина о том, что у Польши нет правовых оснований для требования выплат.

"Германия придерживается своей исторической ответственности без "если" или "но". Однако при строительстве Евросоюза были созданы правовые основы, поэтому этот вопрос для нас юридически выяснен", — отметила немецкий министр.

В то же время, Польша надеется, что позиция Германии в вопросе выплаты репараций будет развиваться. Об этом после встречи с Бербок заявил Збигнев Рау.

Он также подчеркнул, что у Польши и Германии есть общая ответственность перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.

Польша оценивает свой ущерб во время войны в 6,2 трлн польских злотых ($1,32 трлн).

Напомним, 3 октября министр иностранных дел Республики Польша подписал дипломатическую ноту, в которой говорится, что польские и немецкие власти должны немедленно договориться о выплате Варшаве репараций за ущерб, нанесенный в период II мировой войны. В документе идет речь о том, что сторонам необходимо принять меры для "постоянного урегулирования последствий агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах".