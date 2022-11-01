Возврат территорий Украине приведет к ядерному удару и мировой войне, — Медведев

По словам российского политика, победа Украины подтолкнет РФ к применению ядерного оружия. Однако полная и безоговорочная победа России, согласно утверждениям Медведева, спасет планету от глобальной катастрофы.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление о том, что России нельзя позволить победить в войне. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По словам бывшего российского президента, возможное возвращение ранее захваченных частей Украины станет причиной, чтобы применить 19-й пункт госполитики РФ по части ядерного сдерживания.

"И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? — задался вопросом Медведев.

"Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?" — написал он, призвав называть вещи своими именами.

Российский политик в очередной раз повторил мантру Кремля о коллективном Западе, толкающем страны к новой мировой войне. Однако полная и безоговорочная победа России, по утверждениям Медведева, спасет планету от глобальной катастрофы.

Напомним, что у Путина возникли проблемы с тактическим ядерным оружием, которое оказалось ненадежным. Отсюда и заявления о "грязной бомбе". По данным журналистов, руководство РФ понимает, что имеющийся арсенал не готов к применению.

Ранее Фокус сообщал, что Медведев ответил на требование Польши о компенсации от РФ. Польские дипломаты заявили, что намерены добиваться компенсации за причиненный армией СССР ущерб в период 1939-1945 годов. По оценкам, за это время страна потеряла до 876 тысяч человек.