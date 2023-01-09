У директоров, программистов и даже водителей: у кого в Украине самые большие зарплаты

Как правило, самые высокие выплаты — у специалистов в ІТ-сфере. Диапазон самых высоких зарплат в Украине в других сферах колеблется от 35 тыс. до 55 тыс. грн.

Related video

Зарплаты большого количества украинцев с начала войны России против Украины постепенно снижались. Хотя рынок труда и продолжает переживать достаточно непростые времена, однако есть сферы, где работникам даже сейчас выплачивают достаточно высокие зарплаты. Об этом свидетельствует статистика кадрового портала Work.ua.

У кого самые большие зарплаты в Украине

Как правило, самые высокие выплаты — у специалистов в ІТ-сфере. Диапазон самых высоких зарплат в Украине в других сферах колеблется от 35 тыс. до 55 тыс. грн. Среди тех, кто получает более 30 тыс. грн ежемесячно:

Программист PHP – 55 тыс. грн.

Back-end программист, Unity developer, руководитель IT-отдела – 50 тыс. грн.

Эндодонтист и трейдер — почти 45 тыс. грн.

Javascript-программист – 44,5 тыс. грн.

Водитель-международник – 42 тыс. грн.

Финансовый директор (CFO) и директор по маркетингу – 40 тыс. грн.

Front-end программист – 39 тыс. грн.

Проходчик – 37 тыс. грн.

Топ-менеджер, ортодонт и директор по строительству – 35 тыс. грн.

Кому повысят зарплаты в 2023 году

2023 год для экономики, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), будет не менее сложным, чем 2022, так как треть мировой экономики может столкнуться с рецессией. Учитывая, что Украина продолжает бороться с российской агрессией, экономические проблемы коснутся и нашей страны, что повлияет на благосостояние людей.

Впрочем, в 2023 году работодатели в Украине сохранят зарплаты на текущем уровне или начнут постепенно повышать их. Об этом и о других тенденциях рынка труда Фокус пишет в своем обзоре: "Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году".

Конечно, ситуация в сфере оплаты труда будет зависеть от хода событий на фронте. Но если в качестве базового сценария рассматривать окончание войны в ІІІ квартале 2023 года, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine, Михаил Колесник не прогнозирует существенных изменений уровня оплаты труда. И только в соответствии с оптимистическим сценарием, по мнению собеседника Фокуса, в стране в 2023 году будет происходить повышение зарплат, сопоставимое с инфляцией. То есть стремительного роста доходов украинцам в 2023 году ожидать вряд ли не стоит.

В то же время, некоторые эксперты считают, что в определенных отраслях зарплаты в 2023 году все же вырастут. Например, Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba, считает, что рост зарплат, прежде всего, произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции.

Ранее Фокус анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены. Также напомним, что в Кабмине анонсировали повышение цен на продукты. Причина: перебои с электроэнергией на предприятиях и массовое использование генераторов.