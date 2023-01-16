Як змінилися погляди українців на економіку та доходи після вторгнення (інфографіка)

Станом на грудень 2022 року українці значно покращили свої оцінки щодо економічної складової країни, а також знизили свої фінансові очікування на тлі війни.

Related video

Українці впевнені, що для нормального життя одній людині на місяць достатньо в середньому 14 231 грн. ($340 за актуальним курсом). Про це свідчать дані проведеного у грудні 2022 року опитування Інститутом соціології НАН України.

Це означає, що фінансові очікування українців після повномасштабного вторгнення Росії значно змінилися. Наприклад, ще у листопаді 2021 року більшість жителів нашої країни вважали, що для нормального життя одній людині на місяць потрібно 16 372 грн ($630 за актуальним на момент опитування курсом).

[ + – ] Українці переглянули своє фінансове життя Фото: КМІС

При цьому 40,6% опитаних зізналися, що доходи їхньої родини значно нижчі від озвученої суми, а ще 24,9% — трохи нижчі. І лише 3,2% відповіли, що заробляють набагато більше за ту суму, яка, на їхню думку, дозволить вести нормальне життя.

Також зазначимо, що за останній рік в Україні побільшало громадян, які позитивно відгукуються про поточну економічну ситуацію в рідній країні: їхня кількість у період з листопада 2021 по грудень 2022 року зросла з 3,8% до 18,4%.

[ + – ] Українці позитивно оцінюють стан української економіки Фото: КМІС

До речі, 13 січня Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати соцопитування щодо ставлення українців до соціальних інститутів. Виявилося, що довіра народу збройним силам у грудні 2022 року зросла до рекордних 96% порівняно з 72% в грудні 2021 року.

А кількість тих, хто вважає економічну ситуацію переважно поганою з листопада 2021-го до грудня 2022-го, зменшилася з 58% до 27,8%.

Тим часом, як пише Фокус у своєму новому огляді " Їсти — дорого. Скільки коштують продукти в Україні на початку 2023 року і чому зростають ціни ", темпи подорожчання продуктів харчування помітно випереджають інфляцію. Їжа, за даними Держстату, за минулий рік зросла на 34,4%. У гонці подорожчання лідирують такі продукти:

яйця курячі – +76%

фрукти — +73,8%

овочі – +51,8%

риба — +45,8%

цукор – +31,0%

Подорожчання продуктів харчування красномовно ілюструє умовний " індекс олів'є ". Як писав Фокус із посиланням на вчених Інституту аграрної економіки, за рік популярний святковий салат зріс у ціні майже на 50%.

Також нагадаємо, що провідні економісти світу високо оцінюють можливість глобальної рецесії економіки у 2023 році. На думку керуючої директорки Світового економічного форуму Саадії Західі, цьому сприятиме не лише війна в Україні, а й кілька інших ключових чинників.