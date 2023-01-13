Рівень довіри до української армії перевищує 90%, — опитування

У КМІС наголошують, що високий рівень довіри населення до інституцій говорить про високий рівень єдності в умовах кризи — це один із головних чинників для успішного спротиву ворогові.

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Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати соцопитування щодо ставлення українців до соціальних інститутів. Результати опубліковано на сайті КМІС.

Довіра до української армії у грудні 2022 року зросла до рекордних 96% порівняно із 72% порівняно з груднем 2021 року. Також показники балансу довіри зросли до 96%, а торік він становив 60%. Це означає більше людей, які довіряють, аніж не довіряють.

Окрім військових, у соцопитуванні дізналися думку українців про довіру до президента Володимира Зеленського та волонтерів. У грудні 2021 року рівень довіри до президента становив 27%, а баланс довіри був негативним — -23%, було більше людей, які не довіряли главі держави. Наразі Зеленському довіряє 80% населення, а загальна довіра становить 84%. У разі волонтерів баланс довіри зріс із 68% до 84%.

[ + – ] Динаміка довіри до соціальних інститутів

Негативний баланс довіри мають лише прокурори та судді. Суддям довіряють лише 25%, а не довіряють 34%, прокурорам довіряє 21%, а не довіряє 32%. У 2021 році цих категорій не було в опитуванні, тому відстежити динаміку неможливо.

[ + – ] Баланс довіри до соціальних інститутів

Високий рівень довіри населення до інституцій говорить про високий рівень єдності в умовах кризи — це один із головних чинників для успішного спротиву ворогові. Державні інститути організують життя країни за умов війни, і навіть відповідають за реформування країни за європейськими зразками.

Опитування проводилося в період 4-27 грудня 2022 року методом інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і наступним статистичним зважуванням) опитано 995 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років і старшим) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не додавались мешканці територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Рівень статистичної похибки лише на рівні 2,5-4%.

Нагадаємо, 12 січня центр Разумкова опублікував рейтинг політиків року. На першому місці президент Володимир Зеленський, а на другому головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

У 2022 році "Рейтинг" опублікували результати опитування щодо відновлення ядерного статусу України. Більшість українців виступили за таке рішення.