Уровень доверия к украинской армии превышает 90%, - опрос

В КМИС подчеркивают, что высокий уровень доверия населения к институциям говорит о высоком уровне единства в условиях кризиса — это один из главных факторов для успешного сопротивления врагу.

Related video

Киевский международный институт социологии опубликовал результаты соцопроса об отношении украинцев к социальным институтам. Результаты опубликованы на сайте КМИС.

Доверие к украинской армии в декабре 2022 года выросло до рекордных 96%, в сравнении с 72% по сравнению с декабрем 2021 года. Также показатели баланса доверия выросли до 96%, а в прошлом году он составлял +60%. Это означает больше людей, которые доверяют, чем не доверяют.

Кроме военных в соцопросе узнали мнение украинцев о доверии президенту Владимиру Зеленскому и волонтерам. В декабре 2021 года уровень доверия к президенту составлял 27%, а баланс доверия был отрицательным — -23%, было больше людей, которые не доверяли главе государства. Сейчас Зеленскому доверяет 80% населения, а общее доверие составляет 84%. В случае волонтеров баланс доверия вырос с 68% до 84%.

[ + – ] Динамика доверия к социальным институтам

Негативный баланс доверия имеют только прокуроры и судьи. Судьям доверяют всего 25%, а не доверяют 34%, прокурорам доверяет 21%, а не доверяет 32%. В 2021 году этих категорий не было в опросе, поэтому отследить динамику невозможно.

[ + – ] Баланс доверия к социальным институтам

Высокий уровень доверия населения к институциям говорит о высоком уровне единства в условиях кризиса — это один из главных факторов для успешного сопротивления врагу. Государственные институты организуют жизнь страны в условиях войны, а также несут ответственность за реформирование страны по европейским образцам.

Опрос проводился в период 4-27 декабря 2022 методом интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 995 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года. Уровень статистической погрешности на уровне 2,5-4%.

Напомним, 12 января центр Разумкова опубликовал рейтинг политиков года. На первом месте президент Владимир Зеленский, а на втором главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

В 2022 году "Рейтинг" опубликовали результаты опроса о восстановлении ядерного статуса Украины. Большинство украинцев выступили за такое решение.