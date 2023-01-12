Политик года 2022: Зеленский в топе, а Арестович обошел Порошенко, — соцопрос

По данным Центра Разумкова, после президента украинцы больше всего симпатизируют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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Согласно результатам социологического опроса, опубликованного 12 января Центром Разумкова, самым популярным политиком украинцы признали президента Владимира Зеленского.

"Отвечая на вопрос "Какого украинского политического деятеля Вы бы назвали Политиком 2022?", 59% опрошенных назвали Владимира Зеленского. После избрания на должность президента в 2019 году Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации "Политик года": в 2019 г. его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020-м — 15%, в 2021-м — 17 %", — говорится в пресс-релизе.

Фото: Скриншот

При этом, судя по результатам опроса, на втором месте по симпатиям украинцев оказался человек, который по сути политиком не является — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. За него проголосовали 10% опрошенных.

На третьей строчке рейтинга оказался советник Офиса президента Алексей Арестович. Он обогнал пятого президента Украины Петра Порошенко. У обоих политиков усредненный рейтинг 2,4%, но за Арестовича проголосовало больше граждан на западе и востоке Украины.

В список популярных политиков также попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, советник главы ОП Михаил Подоляк, а также шоумен и волонтер Сергей Притула. Все они набрали менее 2% голосов опрошенных граждан.

Как отметили в Центре Разумкова, всего в опросе приняли участие 2017 респондентов возрастом от 18 лет.

В рамках соцопроса группы "Рейтинг", результат которого опубликовали в декабре прошлого года, 53% украинцев выступили за восстановление Украиной статуса ядерного государства.