Большинство украинцев выступило за восстановление ядерного статуса Украины, – соцопрос
Впервые за 10 лет процент населения, которое поддерживает ядерный статус, превысил 50%. Также половина украинцев считает, что РФ нужно разоружить для безопасности нашей страны.
В рамках соцопроса группы "Рейтинг", 53% украинцев выступили за восстановление Украиной статуса ядерного государства. Об этом сообщается в опубликованных результатах опроса.
В рамках соцопроса "Отстраивание Украины и международная помощь", 53% опрашиваемых выступили за восстановление ядерного оружия в Украине. Еще 3 года назад в 2019 году за ядерный щит выступало только 47% жителей Украины. Также половина опрошенных выступили за ядерное разоружение России.
Кроме этого у участников опроса спросили, что сможет защитить Украину от дальнейших нападений России, результаты были такими:
- вступление Украины в НАТО — 61%
- ядерное разоружение России — 50%
- вступление Украины в ЕС — 34%
- гарантия от западных стран о предоставлении оружия Украине — 34%
- ядерное вооружение Украины — 17%
- финансовая помощь Украине — 17%
- подписание мирного соглашения с РФ — 8%
- другой вариант — 2%
- тяжело ответить 3%.
Опрос проводился на заказ общественной организации "Центр Трансатлантического диалога" с 20 по 21 ноября 2022 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
Напомним, Владимир Зеленский считает, что Путин не готов к ядерной эскалации на войне. Российский президент боится смерти и любит жизнь.
По данным Пентагона, РФ наращивает и модернизирует свой ядерный арсенал.