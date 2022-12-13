Большинство украинцев выступило за восстановление ядерного статуса Украины, – соцопрос

Впервые за 10 лет процент населения, которое поддерживает ядерный статус, превысил 50%. Также половина украинцев считает, что РФ нужно разоружить для безопасности нашей страны.

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В рамках соцопроса группы "Рейтинг", 53% украинцев выступили за восстановление Украиной статуса ядерного государства. Об этом сообщается в опубликованных результатах опроса.

В рамках соцопроса "Отстраивание Украины и международная помощь", 53% опрашиваемых выступили за восстановление ядерного оружия в Украине. Еще 3 года назад в 2019 году за ядерный щит выступало только 47% жителей Украины. Также половина опрошенных выступили за ядерное разоружение России.

[ + – ] Поддержка восстановления ядерного статуса

Кроме этого у участников опроса спросили, что сможет защитить Украину от дальнейших нападений России, результаты были такими:

вступление Украины в НАТО — 61%

ядерное разоружение России — 50%

вступление Украины в ЕС — 34%

гарантия от западных стран о предоставлении оружия Украине — 34%

ядерное вооружение Украины — 17%

финансовая помощь Украине — 17%

подписание мирного соглашения с РФ — 8%

другой вариант — 2%

тяжело ответить 3%.

[ + – ] Поддержка восстановление статуса ядерного оружия

Опрос проводился на заказ общественной организации "Центр Трансатлантического диалога" с 20 по 21 ноября 2022 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Путин не готов к ядерной эскалации на войне. Российский президент боится смерти и любит жизнь.

По данным Пентагона, РФ наращивает и модернизирует свой ядерный арсенал.