"Боится смерти и любит жизнь": Путин не готов к ядерной эскалации, — Зеленский (видео)

В интервью для шоу Netflix Зеленский заявил, что Путин принимает гостей за длинным столом, потому что боится заразиться коронавирусной инфекцией или чем-либо подобным. Эпизод снимали на станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности".

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Президент страны-агрессора Владимир Путин любит жизнь и боится смерти, поэтому представляется маловероятным, что он прибегнет к ядерному оружию в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дэвиду Леттермана для спецвыпуска шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

Зеленский сказал, что желание Путина жить заметно.

"Очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще, — сказал президент, — это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь".

[ + – ] Дэвид Леттерман и Владимир Зеленский

Поэтому, по словам Зеленского, он не уверен, что Путин решится на ядерный удар, поскольку после ядерной эскалации другие страны могут предпринять в его отношении "определенные шаги".

[ + – ] Дэвид Леттерман и Владимир Зеленский

Во время беседы с американским журналистом Зеленский также назвал оккупацию ЗАЭС серьезной ядерной угрозой, чреватой опасными последствиями.

[ + – ] Небольшой отрезок из шоу Дэвида Леттермана с участием Владимира Зеленского

"Съемки проводились в Киеве, спустя несколько месяцев после того, как Вооруженные силы Украины выгнали российские войска из Киевской области и спустя недель после обстрела Киева ракетами и дронами", — пояснил Леттермана в анонсе интервью с Зеленским.

[ + – ] Дэвид Леттерман

Сам эпизод снимали в самом безопасном месте столицы, на глубине 90 метров под землей станции метрополитена "Майдан Незалежности".

[ + – ] По словам интервьера, прежде он ничего подобного не делал

Напомним, что экс-военнослужащего Украины осудили за то, что он помогал войскам РФ оккупировать Херсонскую область.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ уничтожили в Мелитополе базу аналитиков ФСБ. Иван Федоров рассказал, что в течение нескольких дней в городе были ликвидированы несколько военных объектов российских войск. Потери личного состава оккупантов исчисляются десятками.