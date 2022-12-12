Помогал оккупировать Херсонскую область: экс-военного Украины отправили за решетку (фото)

Гранатометчик, который ранее служил в Крыму в рядах ВСУ, в 2014 году перешел на сторону РФ, а в 2022 году помогал российским военным оккупировать Херсонскую область.

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Бывшего гранатометчика, который служил в ВСУ в Крыму, осудили на 13 лет лишения свободы за государственную измену и дезертирство. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По данным следствия, в марте 2014 года во время оккупации АР Крым и Севастополя ВС РФ, бывший гранатометчик воинской части сломал присягу на верность украинскому народу. Он отказался выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова и вступил на службу в Вооруженные силы Российской Федерации.

Через восемь лет, 25 февраля 2022 года, мужчина вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, которые вошли на территорию Херсона и Херсонской области.

29 августа 2022 года во время боевых действий на линии непосредственного вооруженного столкновения бывшего украинского военного взяли в плен.

По поддержанию публичного обвинения Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере бывший военнослужащий ВСУ был признан виновным в совершении преступлений.

[ + – ] Бывшего украинского военного признали виновным в государственной измене Фото: Офис генпрокурора

Напомним, ВСУ ликвидировали под Бахмутом православного учителя из "Группы Вагнера". Завербованный преподаватель гимназии Александр Сухоруков за участие в боевых действиях был трижды награжден.

Как уже писал Фокус, под Бахмутом погиб коллаборант из Купянска, разбивший герб Украины. 18-летний парень умер от попадания осколка в сердце. После освобождения Купянска Илья Гаманин присоединился к ВС РФ.