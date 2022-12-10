Россия занимается расширением и модернизацией своего ядерного арсенала, – Пентагон

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, поведение Владимира Путина в отношении ядерного оружия является безответственным.

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Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по данным Пентагона в Российской Федерации идет расширение и модернизация ядерного вооружения. Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters.

Ллойд Остин отметил, что весь мир уже убедился в том, что Владимир Путин стал инициатором жестокой захватнической войны. При этом российский президент продолжает ядерный шантаж.

"И пока Кремль продолжает свою жестокую и неспровоцированную войну против Украины, весь мир видит, что Путин занимается безответственным бряцанием ядерным оружием", — говорит глава Министерства обороны США.

Речь Остина прозвучала на фоне недавних рассуждений Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия. Президент РФ утверждает, что ядерное оружие может понадобиться России для самозащиты, а также для защиты союзников.

"Такая угроза нарастает, что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит его первой, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории они сильно ограничены", — заявлял Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Фокус также сообщал, что Владимир Путин размышляет о внесении в российскую военную доктрину положения, позволяющего Российской Федерации первой наносить упреждающий ядерный удар для разоружения противника. Путин упомянул о стратегиях США, предусматривающих использование высокоточных ракет для упреждающего удара.

Еще мы писали о том, что по мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, после победы Украины в войне Российская Федерация должна лишиться ядерного оружия. Он отметил, что оружием массового поражения не может владеть государство, которое непредсказуемо себя ведет.