"Как спички в руках детей": после победы Украины ядерное оружие у России заберут, – Данилов

По словам секретаря СНБО, оружием массового поражения не может владеть государство, которое непредсказуемо себя ведет.

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После победы Украины в войне Российская Федерация должна лишиться ядерного оружия. Об этом в интервью программы "Есть вопросы" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Наша победа –– это когда Российская Федерация полностью убирается с нашей территории, когда Российская Федерация прекращает владеть ядерным оружием", –– прокомментировал секретарь СНБО.

По его словам, оружием массового поражения не может находиться на территории государства, которое ведет себя на геополитической арене совершенно непредсказуемо.

"Это как спички у детей –– ядерное оружие у Российской Федерации. Она должна быть лишена его", –– добавил он.

На вопрос журналистки Елены Трибушной, верит ли Данилов в том, что Россию доведут до такого состояния, что она добровольно откажется от ядерного оружия, секретарь СНБО предложил подождать. Он напомнил, что еще 1 мая 1991 года мало кто верил в развал Советского Союза, а на Красной площади в Москве проходила привычная демонстрация с участием советских лидеров.

"А потом прошел короткий промежуток времени и уже в августе то явление, которое называлось "Советский Союз", практически прекратило свое существование. Тогда все происходило быстро. Давайте подождем", –– резюмировал он.

Напомним, в Офисе президента рассказали, когда ВС РФ нанесут новый массированный удар по Украине. По словам Михаила Подоляка, россияне планируют "жестко заморозить украинцев". Новая атака, по его словам, будет направлена не на энергетику как таковую, а именно на отопление в стране.

Ранее CNN сообщало о том, что Россия отказалась обсуждать ядерное оружие с США. Российская сторона в одностороннем порядке заявила, что предложит новые даты для обсуждения Договора о сокращении и ограничении ядерного оружия. О причине данного решения в Кремле умалчивают.