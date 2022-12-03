"Тактика изменилась": в ОП рассказали, когда ВС РФ нанесут новый массированный удар по Украине

По словам Михаила Подоляка, россияне планируют "жестко заморозить украинцев". Новая атака, по его словам, будет направлена не на энергетику как таковую, а именно на отопление в стране.

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Тактика России в отношении массированных ударов по Украине изменилась. Сейчас враг нацелен на то, чтобы "заморозить украинцев". Об этом в интервью российской журналистке Юлии Латыниной заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сейчас тактика России чуть поменялась. Они ждут увеличения морозов, чтобы, грубо говоря, температура ночью просаживалась до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести наиболее чувствительный удар по Украине", –– прокомментировал он.

Советник главы ОП связывает такую смену тактики, в первую очередь, с дефицитом высокоточных ракет у российской стороны.

"Какая ракетная ресурсная возможность у Российской Федерации? У них по военной доктрине должно было оставаться 30% неиссякаемой ресурсной возможности, но, насколько я понимаю, они уже отказались от этого. Сейчас они практически в ноль пытаются использовать "Искандеры" и "Калибры" –– основные высокоточные ракеты, и, соответственно, у них несколько побольше ракет X-101", –– уточнил политик.

По его словам, у России осталось мощности на 3-4 каскадных удара, когда за один раз выпускается 50-60 ракет.

Как считает Подоляк, сейчас россияне планируют "максимально жестко заморозить украинцев", поэтому новые удар будут направлены не на энергетику как таковую, а конкретно на отопительную систему в стране.

"Система отопления останется размороженной. Быстро ее запустить при минусовой температуре во многих городах будет сложно", –– подчеркнул представитель ОП.

При этом он назвал такую тактику страны-агрессора "совершенно людоедской".

[ + – ] Интервью Подоляка. О новых ударах России смотреть с 13:31

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