"Тактика змінилася": в ОП розповіли, коли ЗС РФ завдасть нового масованого удару по Україні

За словами Михайла Подоляка, росіяни планують "жорстко заморозити українців". Нова атака, за його словами, буде спрямована не на енергетику, а саме на опалення в країні.

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Тактика Росії щодо масованих ударів по Україні змінилася. Наразі ворог націлений на те, щоб "заморозити українців". Про це в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Зараз тактика Росії трохи змінилася. Вони чекають збільшення морозів, щоб, грубо кажучи, температура вночі просаджувалась до 8-10 градусів морозу, і ось у цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні", — прокоментував він.

Радник глави ОП пов'язує таку зміну тактики насамперед із дефіцитом високоточних ракет у російської сторони.

"Яка ракетна ресурсна можливість у Російської Федерації? У них по військовій доктрині мало залишатися 30% невичерпної ресурсної можливості, але, наскільки я розумію, вони вже відмовилися від цього. Зараз вони практично в нуль намагаються використати "Іскандери" та "Калібри" — основні високоточні ракети, і, відповідно, у них трохи більше ракет X-101", — уточнив політик.

За його словами, у Росії залишилося потужності на 3-4 каскадні удари, коли за один раз випускається 50-60 ракет.

Як вважає Подоляк, сьогодні росіяни планують "максимально жорстко заморозити українців", тому нові удари будуть спрямовані не на енергетику як таку, а саме на опалювальну систему в країні.

"Система опалення залишиться розмороженою. Швидко її запустити при мінусовій температурі в багатьох містах буде складно", — наголосив представник ОП.

При цьому він назвав таку тактику країни-агресора "цілком людожерською".

[ + – ] Інтерв'ю Подоляка. Про нові удари Росії дивитись з 13:31

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