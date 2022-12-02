Блекаут у Києві: Кличко опублікував список магазинів і ТРЦ, які працюватимуть без світла

Торгові точки, за словами мера, продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення.

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У разі тотального блекауту в Києві продовжать працювати деякі продуктові магазини, ринки та торговельно-розважальні центри. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За його словами, КМДА спільно з представниками бізнесу готуються до найгірших сценаріїв, які передбачають тотальний блекаут у Києві через нові ракетні удари ЗС РФ.

Водночас, як запевнив Віталій Кличко, в українській столиці продовжать працювати деякі продуктові магазини, ринки та ТРЦ навіть за відсутності електроенергії.

"Ми склали перелік із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) і ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення, щоб забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових і промислових товарах", — продовжив мер Києва в своєму Telegram-каналі.

Віталій Кличко попередив, що графік роботи продуктових магазинів і ТРЦ може бути скороченим через відсутність електроенергії. У разі тотального блекауту в Києві функціонуватимуть такі ринки:

"Бессарабський ринок";

"Володимирський ринок";

"Житній ринок".

Окремо мер Києва опублікував посилання на списки супермаркетів і торгово-розважальних центрів, які працюватимуть у разі масштабного блекауту.

Крім цього, Віталій Кличко попереджав, що столичний метрополітен буде повністю зупинено в разі відсутності електроенергії після нових ракетних ударів ЗС РФ. За словами мера, у Києві на всі наземні маршрути виведуть автобуси, а станції метро використовуватимуться як укриття.

Також Віталій Кличко закликав мешканців Києва на якийсь час виїхати зі столиці, оскільки 5 тисяч "пунтів незламності" не вистачить для обігріву мільйонів громадян.